García-Gallardo reivindica la ley de violencia intrafamiliar para proteger a todas las víctimas "por igual"

"No hay justificación para primar a unas en perjuicio de otras", ha insistido

El vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, de Vox, ha reivindicado una vez más la necesidad de promover la aprobación

de una ley de violencia intrafamiliar para proteger a todas las víctimas de violencia en el seno de la familia "por igual".

"Todas las víctimas merecen consideración y no hay justificación para primar a unas en perjuicio de otras", ha insistido el vicepresidente de la Junta que ha explicado que con la ley de violencia intrafamiliar se conseguirá que un huérfano de padre tenga las mismas ayudas sociales que

un huérfano de madre. "Es lógico. Es justo. Y así lo vamos a hacer", ha comprometido García-Gallardo en su comparecencia este lunes en la Comisión de Presidencia donde ha detallado su programa de legislatura en el Gobierno de coalición entre PP y Vox.

García-Gallardo ha avanzado que la perspectiva de familia estará presente "en todas las iniciativas, legislativas o gubernativas" de la Junta de Castilla y León a modo de "eje transversal" en todas las políticas públicas, "desde la fiscalidad, hasta las prestaciones sociales, incluidos los criterios sociales de la contratación pública; promoviendo la conciliación laboral y familiar, entre otras", ha precisado.

En este punto, ha defendido que los poderes públicos se deben limitar a garantizar el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

"Deben limitarse a garantizar ese derecho, en ningún caso a usurparlo", ha considerado García-Gallardo que ha defendido el pacto de gobierno suscrito entre PP y Vox en Castilla y León porque garantiza un modelo educativo basado en el mérito, el esfuerzo y la capacidad ya que tiene como reto la excelencia y ser generador de oportunidades "y libre de adoctrinamiento ideológico".

"En particular, no permitiremos que el Gobierno de Sánchez pervierta a los niños de Castilla y León, con una educación sexual que califican de completa, a una edad impropia, como anunciaron la pasada semana", se ha reafirmado en sus críticas a la Ley del Aborto para reiterar: "Haremos frente a ese intento de manipulación política desde la Junta de Castilla y León, como ya he dicho en más de una ocasión".

'Mausoleo Virtual de las Víctimas del Terrorismo de Castilla y León'

Por otra parte, García-Gallardo ha anunciado este lunes la creación del 'Mausoleo Virtual de las Víctimas del Terrorismo de Castilla y León' con el objetivo de que "cualquier persona" y "desde cualquier lugar" pueda conocer "la contribución de las víctimas del terrorismo a la resistencia de al sistema democrático y la convivencia".

Este es uno de los anuncios que ha desarrollado García-Gallardo en su comparecencia este lunes en la Comisión de Presidencia de las Cortes donde ha expuesto sus objetivos para esta Legislatura en la que va a presidir el 'Comisionado de Víctimas del Terrorismo', una responsabilidad que ha asegurado asumir con "entusiasmo" para cuidar desde el Gobierno de las víctimas del terrorismo.

"Los españoles estamos en deuda perpetua con las víctimas y con sus familias", ha aseverado el vicepresidente de la Junta que ha anunciado una revisión del catálogo de ayudas "para extenderlo a cualquier necesidad que no esté cubierta en la actualidad" y la intensificación

de las acciones de divulgación "del relato auténtico de los hechos, para combatir el 'blanqueamiento' del terrorismo etarra".

Junto a esto, ha abogado por impulsar el cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo para que no prescriban y se investiguen los 379 asesinatos de ETA que siguen sin juzgar y que, según ha recordado, están considerados como crímenes contra la humanidad.

Finalmente y en este punto, García-Gallardo ha abogado por extender los actos de recuerdo y homenaje a las víctimas del terrorismo por todo el territorio de la Comunidad con una invitación al resto de administraciones e instituciones y a la sociedad civil a sumarse a ellos.

El vicepresidente ha hecho especial hincapié en la necesidad de difundir la historia común de los españoles con un llamamiento expreso a trabajar para que no se robe la memoria colectiva "para que España no deje de ser la sociedad que ha sido y debería volver a ser". En esa línea, ha reafirmado la decisión de este Gobierno autonómico de derogar el Decreto de Memoria Histórica para sustituirlo por una norma en materia de Concordia "que impida que la historia se pueda utilizar para enfrentar a los españoles".

"Este Gobierno tiene decidido impulsar el conocimiento de nuestra cultura y nuestra historia desde una perspectiva muy distinta a la de la izquierda, proponiendo actividades culturales que unan a los españoles, no que los enfrenten", ha manifestado el vicepresidente que ha repasado en su comparecencia los principales retos de las tres consejerías que gestiona Vox en el Gobierno conjunto con el PP.