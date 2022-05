El Rey emérito regresa a Abu Dabi tras su visita de once horas a Zarzuela

El Rey emérito ha abandonado poco después de las 21.00 horas el Palacio de la Zarzuela donde se ha reencontrado este lunes con su hijo, el Rey Felipe VI, así como con la Reina Sofía tras casi dos años sin verse después de que en agosto de 2020 se trasladara a Emiratos Árabes Unidos.

El Rey Felipe VI y el Rey emérito han tenido ocasión de repasar "distintos acontecimientos y sus consecuencias en la sociedad española" durante los dos últimos años en el encuentro que han mantenido durante la jornada en el Palacio de la Zarzuela, según ha informado Casa Real en un comunicado.

El monarca y su padre "han mantenido un tiempo amplio de conversación sobre cuestiones familiares así como sobre distintos acontecimientos y sus consecuencias en la sociedad española" desde que Don Juan Carlos se trasladó a Abú Dhabi en agosto de 2020, ha indicado, sin entrar en más detalles.

El emérito ha llegado poco después de las 10.00 horas a la que fuera su residencia durante casi seis décadas y la ha abandonado poco después de las 21.00 horas, por lo que ha permanecido durante once horas en el interior, si bien desde la Casa del Rey no se ha concretado cuánto ha durado el encuentro entre padre e hijo, el primero en casi dos años.

Desde Zarzuela se ha recordado que Abu Dhabi, a donde regresará ahora en el avión privado que le trajo a España, es su lugar de residencia "permanente y estable", como ya le trasladó a Felipe VI en la carta que le envió el 5 de marzo.

Asimismo, han hecho hincapié, recurriendo a los mismos términos que entonces empleó este en su misiva, en que Don Juan Carlos ha tomado la decisión "de organizar su vida personal y su lugar de residencia en ámbitos de carácter privado, tanto en sus visitas como si en el futuro volviera a residir en España, para continuar disfrutando de la mayor privacidad posible".

Dicho esto, el comunicado ha recalcado que "todo ello, junto con los demás extremos que figuran en dicha carta, constituye el marco de referencia de las actividades" de Don Juan Carlos, dando a entender que así debería ser en futuras visitas. De hecho, el emérito tiene intención de regresar entre el 10 y el 18 de junio al Campeonato del Mundo de Vela que se disputará en Sanxenxo.

Almuerzo familiar

Por otra parte, según ha precisado Zarzuela, Don Juan Carlos ha compartido un almuerzo familiar en el que han estado, además de Don Felipe, la Reina Letizia y la infanta Sofía, así como la infanta Elena y sus dos hijos, y la hermana del emérito, la infanta Margarita y su marido, Carlos Zurita.

Según ha precisado Zarzuela, Doña Sofía, aunque ha estado presente, "no ha podido compartir el almuerzo al haber dado positivo por Covid a su regreso de Miami", donde realizó durante los últimos días un viaje de carácter privado, "aunque ha permanecido con el resto de la familia en el salón del almuerzo provista de la preceptiva mascarilla y las medidas de ventilación correspondientes".

Aunque inicialmente la Casa del Rey había enmarcado "en el ámbito privado" el reencuentro familiar, que no figuraba en la agenda pública del Rey, y había dicho que no iba a informar sobre su contenido, finalmente sí ha distribuido un comunicado, aunque no así ninguna imagen de la jornada.