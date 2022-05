La penúltima jornada deja muy cerca el descenso del Béjar, la derrota del Monterrey y el triunfo del Peñaranda

Los textiles no han jugado este fin de semana, pero necesitan un milagro para no perder la categoría

La penúltima jornada en la Regional de Aficionados ha dejado muy cerca el descenso del Béjar, la derrota del Monterrey y el triunfo del Peñaranda. De este modo, la 33ª fecha del calendario ha sido decisiva de cara al futuro de los conjuntos charros que militan en la citada categoría.

Por su parte, los textiles se han quedado a un paso de Provincial, el último escalón del fútbol nacional, pese a no haber jugado, dado que necesitaban que varios de sus rivales no sumasen puntos, un hecho que finalmente no se ha producido. Sin embargo, los del Mario Emilio han garantizado su viabilidad ante una posible desaparición.

Entre tanto, los amarillos no han podido rascar nada con el 3-4 en su duelo con el Mojados, mientras que los morados han barrido del mapa al Laguna por 0-4 y se han pegado un festín más que considerable.