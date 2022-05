Planificación y metáforas.

Hemos rematado la semana con el repentino proyecto municipal de biblioteca para Pizarrales y San Bernardo. Desconozco los motivos consistoriales para circunscribirla a dos barrios, cuando en el solar afortunado se juntan tres, pasando así de los 13.620 habitantes afortunados de la nota municipal a 15.571, según datos de 2020. Conjeturo que el estudio para ubicarla aquí, así como los motivos de no prever su uso por barrios tan cercanos como el Blanco o La Platina, llegando hasta 22.107 habitantes, lo explicará. Con un equipo de gobierno tan transparente, en breve conoceremos estas cosas.

Lo importante es el nuevo equipamiento cultural. Fruto de un amplio, aunque desconocido para quienes no seguimos la actualidad local, proceso participativo donde se ha definido el tipo de infraestructuras para la participación y actividades ciudadanas. También sus ubicaciones, acercándolas a toda la ciudadanía, y un Plan de inversiones y Calendario. Lástima de la futura línea 15 al no pasar cerca. Confiemos en conocer pronto los motivos para instalar una biblioteca y no un Centro Cívico (o Municipal Integrado) con ella dentro, o a un Centro solo de Mayores en Chamberí y no espacios para ellos en Centro Cívicos en los barrios.

Pero la semana ha estado más centrada en el futuro de Unionistas. Interesante proyecto de origen charro y no producto de extraños intereses foráneos que, entre otras cosas, nos hurtaron el Estadio. Paracaidista iniciativa imagino desconocida entonces por el Ayuntamiento, pues si no por 1 millón de euros tendríamos un buen Estadio Municipal. En cambio, lo de la finca provincial “Reina Sofía” se parece más a desvestir un santo para vestir otro, magnífico ejemplo de quehacer municipal salmantino. No soy partidario de utilizar dinero público para iniciativas privadas, pero algunas difícilmente sobreviven sin colaboración.

Veleidades federativas aparte, tras el último ascenso de Unionistas parecía clara la obligación de jugar en césped natural tarde o temprano. La elección del Reina Sofía como nuevo “Estadio” municipal se entiende es el resultado de un análisis de las infraestructuras deportivas de la ciudad y sus necesidades. Quizás la mejora con nuevas y modernas tribunas de Las Pistas hubiera sido mejor. Pero al elegir esta, se debería haber sido cuidadoso con el proyecto y su futuro. Para empezar, dos usuarios distintos con canteras propias, y un solo campo. El actual “Estadio” es incomprensible cuando hay tantos interesantes ejemplos sin salir de Castilla y León. Incómodo, es difícil encontrar un patrón que lo defina y facilite su evolución futura. Las 4.859 plazas del proyecto, algunas con problemas de visibilidad como las primeras filas, solo tienen un acceso, imagino con la aquiescencia de expertos en protección civil. Y este, al igual que el aparcamiento, se realiza a través del barrio de la Vega y aledaños.

De momento van cerca de 3 millones gastados, con unas obras muy “populares”, acumulando retrasos. También el Gobierno se lo toma con calma en la electrificación del ferrocarril, quizás se tengan envidia. Este ejemplo más del buen hacer salmantino, como los 20 años esperando el Puerto Seco también reaparecido eta semana, quizás explique cuál es el verdadero problema del oeste español. Nadie duda de nuestro abandono, pero quienes viven aquí ayudan mucho a ello con sus decisiones y acciones.