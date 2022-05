RG tu Clínica Dental: cuando se trata de salud, elige profesionales

Según el Libro Blanco de la Salud Oral en España de 2020, el 56% de los españoles tiene problemas de salud bucodental. Con la situación de la pandemia como reciente agravante, es momento de cuidar de nuestros dientes y bocas. Por nuestra cuenta, pero también de la mano de profesionales que, como RG tu Clínica Dental en Salamanca, cuentan con todo tipo de recursos al alcance de todos.

No huyas del dentista

Los estragos de la pandemia no sólo afectaron a la economía y la salud mental. A causa del estancamiento, la situación sanitaria causó una dejadez personal que acabó por afectar a nuestra salud bucodental. Perdiendo la noción del tiempo y los horarios, y posponiendo la atención sobre la higiene a causa de la restricción social, nuestra boca refleja cuanto vivimos en 2020: la consecuencia de una sacudida global.

Con los últimos informes en salud bucodental señalando la salud bucodental del país, es momento de acudir al fin al dentista. Y, si dudamos sobre a qué profesional acudir, RG tu Clínica Dental, regentado por un equipo profesional de dentistas en salamanca, ofrece todo tipo de tratamientos de odontología preventiva y conservadora. Pero, ¿es tan importante nuestra salud bucodental?

El estado de la salud bucodental en España

Según las últimas encuestas del Libro Blanco de la Salud Oral en España, publicado en 2020 por el Consejo General de Dentistas y la Fundación Dental Española (FDE), el 56% de los españoles admite tener algún problema de salud bucodental. Siendo éste un ligero aumento respecto a las encuestas de 2015, donde el porcentaje fue del 47%, predominan los dientes sensibles, las encías sangrantes y las caries sin tratar entre el 24% que confiesa haber tenido algún problema de salud bucal en el último año. Y es que, pese al 65% de los españoles que se preocupa bastante o mucho por su salud oral, un 12% acude poco o nunca al dentista; 6 de 10, arguyendo no tener problemas.

Aunque algunos de los problemas de salud dental se relacionen con la edad, un 34% de los jóvenes entre 18 y 35 años considera no tener una buena salud bucodental, frente al 51% de los mayores de 65 años que opinan lo mismo. Encontrando también razones de preocupación fruto de la estética —3 de cada 10 españoles no está a gusto con el aspecto de su boca—, 2 de cada 10 no se cepilla los dientes lo suficiente. Una tendencia cuyos efectos también se trasladan a la población infantil. Estimando que la salud bucodental en niños ha empeorado ligeramente, dado que fue del 46% en 2020 frente al 57% en 2015 el porcentaje de niños sin ningún problema al respecto.

RG: tu Clínica Dental, al alcance de todos

Con ubicación en pleno centro de Salamanca, RG tu Clínica Dental destaca por contar con un completo equipo de profesionales especializados en todo tipo de tratamientos de odontología. Desde cirugía e higiene oral como pilares básicos, pasando por estética dental, endodoncia y ortodoncia, odontología general, implantes dentales y disponiendo de la última tecnología en radiografía dental. Aunque el 15% de los encuestados en el mencionado estudio sostengan que su economía les impide acudir a consulta, RG tu Clínica Dental admite la posibilidad de financiación en 24 meses sin intereses en los tratamientos dentales. Porque, cuando se trata de salud oral, no valen las excusas.

Bajo el lema de “al alcance de todos”, esta clínica salamantina no goza únicamente del respaldo de decenas de opiniones positivas de sus clientes, si no también de unos tratamientos innovadores, actualizados y de calidad. Por ejemplo, la alternativa a los brakets más cómoda, estética y, sobre todo, indolora e higiénica de Invisalign. Pero, además, desarrollando su trayectoria profesional sobre los valores de la humanidad y la empatía, entendiendo al paciente desde las necesidades de su salud hasta la cobertura de múltiples seguros dentales. El servicio que todo individuo necesita tanto para solventar sus problemas de salud bucodental como para prevenirlos.

Prevención bucodental: más allá del cepillado

Nuestra boca funciona incansablemente día tras día, razón por la que el deterioro de su estado fruto del paso del tiempo es del todo corriente. Sin embargo, existen múltiples factores que pueden empeorar nuestra salud bucodental. Por supuesto, la higiene dental se encuentra entre uno de ellos, dado que muchos no cepillan sus dientes en la frecuencia suficiente —como mínimo dos veces al día y con una duración de entre dos y tres minutos cada vez. Pero, además, tanto nuestra dieta como nuestros hábitos, como por ejemplo el tabaco o el alcohol, pueden afectar a nuestra salud oral. Además, pudiendo desembocar en enfermedades más graves y de otra índole.

Pese al miedo que algunos sienten al acudir al dentista —según la encuesta, cerca del 17% de la población—, la realidad es que debemos visitar a nuestro dentista una vez cada 6 meses como mínimo. A pesar de que no sintamos dolor o creamos carecer de algún tipo de dolencia latente, siendo recomendable solicitar una higiene bucodental profesional y adecuada a las características de nuestra boca. Esto nos permitirá ir un poco más allá del estado de higiene que podemos obtener por nosotros mismos. Y, con ello, mantener cierto control sobre la evolución de nuestra salud oral a lo largo del tiempo entre los periodos en que acudamos a nuestro dentista de confianza.