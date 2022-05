“La obesidad es una enfermedad y no hay que juzgar a quien la sufre”

“Cada caso es particular y hay diferentes factores que influyen”, explica. Actualmente, la obesidad afecta al 21,6% de la población española y la lista de espera para una reducción de estómago supera los 397 días de media

La RAE define la obesidad como “cualidad de obeso”. Actualmente, la obesidad afecta al 21,6% de la población española de los cuales el 63% no perciben que tengan está enfermedad. Un dato importante es que la obesidad infanto-juvenil se encuentra en el 18,1%, una cifra que está subiendo. Todos estos datos, facilitados por la Asociación ATRA y Obesidad de Salamanca llevan a una misma idea: la obesidad está aumentando.

Pero, ¿por qué una persona puede llegar a esta situación? Para conocer más de cerca sus características, hablamos con Yolanda Tabernero, presidenta de la Asociación de Trastornos Alimentarios y Obesidad de Salamanca, así como con Esther García, miembro de la asociación.

“La obesidad es una enfermedad y hay que considerarla como tal”, empieza explicando Yolanda Tabernero. La sociedad juega un papel fundamental y “no hay que hacer juicios de valor”, una persona no es obesa porque quiere, hay una serie de factores que influyen y cada caso es particular”, explica Tabernero. “Hay que educar a la sociedad, los profesionales de la medicina hacen juicios de valor porque no consideran la obesidad como enfermedad, y eso en un error”, añade.

Pero hay mucho más detrás de la obesidad. “En los trastornos de la conducta alimentaria aparte del trastorno, hay mucho más detrás: problemas psicológicos, falta de adaptación social, autolesión, un montón de daños y factores que al fin y al cabo no se conocen. Este trastorno de la conducta alimentaria tiene que ser tratado por un equipo multidisciplinar, un psicólogo y un nutricionista para que evolucione dentro del tratamiento.”.

Factores que influyen

Cuando se detecta un caso de persona con obesidad intervienen diferentes factores genéricos. “Los últimos estudios corroboran, la genética nos predispone a ser obesos o a ser de una determinada manera y padecer una determinada enfermedad, en cuanto a la obesidad es verdad que tenemos unos factores genéticos pero que no influye tanto como pensamos, la influencia que puede tener ese entorno a un 10%”.

Factores sociales o ambientales; también problemas psicológicos, donde entrarían la ansiedad, el estrés o la depresión. Principalmente todo el que tiene obesidad es verdad que tiene unos hábitos que son poco saludables, bien sean de alimentación o bien sean de sedentarismo.

“La alimentación es clave”, explica tabernero. “Cuando una persona vuelca todos sus sentimientos o toda su manera de actuar y de pensar en la comida hay que prestar atención”. En este sentido ocurre lo que se conoce como Trastorno del Atracón. “Los últimos estudios también dicen que nos alimentamos peor porque nos alimentamos con productos procesados, más calóricos, que hacen que nuestro organismo no funcione, normalmente lo asociamos a que no disponemos de tiempo para hacer comidas que es una parte importante, pero también se está viendo que las personas que tienen menos recursos económicos como no pueden llevar una alimentación económica adecuada”, explica Tabernero. “Estos productos son mucho más económicos que las verduras, la carne y el pescado, y la gente que tiene un nivel económico más bien bajo, eligen esta opción. La industria alimentaria y los gobiernos deberían de trabajar en ese tema y deberían limitar el precio de esos productos”.

¿Ha influido la pandemia?

Con la pandemia se han disparado los casos de obesidad. “Hemos salido mucho menos, nos hemos relacionado mucho menos, hemos comido mucho peor y más. En definitiva, hemos trasladado nuestras emociones a la comida”. Sin embargo, Tabernero tiene clara una cosa. “La pandemia ha descubierto muchos casos del trastorno de la conducta alimentaria que ya existían”.

Tratamientos

“En España hay unas 400.000 personas con obesidad mórbida y se practican en torno a 10000 cirugías bariátrica al año”, explica Esther García, miembro de la asociación. Estas cirugías consisten en una reducción de estómago para que las personas pierdan peso. Según datos facilitados por la asociación, menos del 3% de las personas con obesidad mórbida acceden a la cirugía y la lista de espera supera los 397 días de media, más de un año. “Lo que ocurre es que en ese tiempo por desgracia hasta el 50% de los pacientes de la lista de espera desarrollan otra comorbilidad y un 15% fallecen”.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que esta no es la única solución. “Actualmente sí que existen tres fármacos pero que no están aprobados por la por el Sistema Nacional de Salud”. García, quien tiene un familiar con esta enfermedad destaca que “estamos desamparados”.

Hay que tener en cuenta que la obesidad puede desencadenar otras enfermedades conocidas como mordidas, como puede ser un ataque al corazón, una diabetes del tipo dos, problemas respiratorios porque el cuerpo no puede soportar tanta grasa. “Hay más de 200 comorbilidades en relación a la obesidad, la obesidad es como la base de todas esas enfermedades que van a venir después”, explica.

En este sentido, el pasado viernes, 20 de mayo, diferentes asociaciones nacionales e internacionales llevaron al Congreso este tema. “Queremos que se financien medicamentos y tratamiento, hay que llegar a una prevención desde pequeños”, explica García.

Pero, ¿cómo detectar un caso? “A nivel general que todos los pacientes de trastornos de la conducta alimentaria comparten un mismo patrón: se vuelven antisociales, cambia el carácter, es hablarles de comida y se ponen a la defensiva”, explica Tabernero.