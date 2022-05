Los socios de Unionistas aprueban cambiar el césped del Reina Sofia mediante el adelanto de pagos de los carnets a 5 o 10 años

Los socios de Unionistas han aprobado cambiar el césped del Reina Sofia mediante el adelanto de pagos de los carnets a 5 o 10 años. Además, la instalación del nuevo tapete supondrá un gasto de 300.000 euros y del que se deberá hacer cargo el club tras el acuerdo al que ha llegado con el Ayuntamiento. La propuesta ha sido aprobada con un total de 431 'sí' y tan solo 14 personas han votado 'no', mientras que únicamente han existido 15 abstenciones. Además, SALAMANCArtv AL DÍA ofrece a sus lectores cómo ha transcurrido el acto más importante de la historia de la institución blanquinegro para que no se pierdan nada.

EXPOSICIÓN DEL PROYECTO

Roberto Pescador, vicepresidente

Introducción: "Es totalmente incierto que hayamos ido sin tiempo. En septiembre del año pasado ya tuvimos reuniones con el Ayuntamiento. Se tratan los temas de los requisitos para poder competir y lo más inmediato era que entrasen los socios y la iluminación. Se dice que va a hacer falta césped natural. En noviembre se le pregunta desde los medios al alcalde y es público que son conscientes. En enero, que parece claro que no vamos a bajar, hay contactos para reunirnos con el Ayuntamiento. Mantenemos conversaciones con la Federación y nos dicen que no hay más moratoria. El tema de las luces no lo hemos cumplido este año y hemos tenido que poner extras bajo costes del club. En abril vengo con un alto cargo de la Federación a reunirnos con el Ayuntamiento y les dice que es necesario que haya hierba natural para que Unionistas pueda competir. Luego el alcalde dice que espera que haya soluciones. No es un problema de Unionistas, sino de la ciudad. Nosotros decidimos que teníamos que hacer todo lo posible para traer el fútbol profesional a Salamanca. Es un club que da trabajo y beneficios. En una semana se hizo todo. Hemos pedido muchas reuniones".

Pasos: "La inversión en el Reina Sofía es para un club con masa social y ese solo es Unionistas. No tiene sentido realizarla si no va a poder los partidos en esa instalación. El club asumiría los costes del cambio de césped. El Ayuntamiento asumiría el mantenimiento del mismo a partir de la temporada 2022/2023, aunque el primer año va incluido en la modifación del césped. Luego estaba la idea de levantar el césped y crear un nuevo campo de fútbol 11. Se debería pedir la cesión del terreno a la Diputación. Lo que se sugiere al Ayuntamiento es que hay dos problemas porque es necesario que se empiece ya, y luego está el hecho de que las canteras de fútbol 7 deben realojarse. Pensamos en La Aldehuela. Somos el único club deportivo que paga por estar ahí. Nos hemos gastado más de 200.000 euros en esto. Somos la cantera más numerosa y la que tiene equipos en la mayor categoría. Unionistas dotará al Reina de palcos para la prensa y patrocinadores. También pagaríamos nosotros. Habría cesión durante 25 años. También de dotar todo con dos locales con baños. Se ahorraría al no tener que alquilar los portátiles. Planteamos opciones para las canteras como la modificar los de fútbol 7 a uno de fútbol 11. En sus momento se nos dijo que no se podía hacer. Si eso no se podía, la idea era hacer un campo anexo en otra localización. El presupuesto que le dimos era muy inferior a los 300.000 euros de los que se hablan. Para jugar en Segunda RFEF el año que viene, el césped artificial debe tener menos de ocho años y los va a cumplir ya".

Acuerdo: "Sabemos que el Ayuntamiento se ha movido para esto y nos dice que en estos momentos la opción del campo anexo en la parte de atrás no es fácil. Nosotros decimos que hay que actuar con el problema a corto plazo. El pasado viernes nos llaman para hacer una renunión en la que se nos traslada toda esta información. Se nos ha dado la opción de Las Pistas, pero no cumple con los requisitos. Las torretas del Reina Sofía no se pueden trasladar. Es una absurdez. Costaría 200.000 euros y eso no funciona así. Los vestuarios o salas para el delegado federativo tampoco cumplen. Las gradas, igual. También sería una 'muerte dulce' para el club tener todo en Las Pistas por muchos motivos como la televisión. Perderíamos 70.000 euros en publicidad de la competición más allá de los sponsors propios del club. No hay soportes publicitarios. Perderíamos el 30 y el 60% de nuestros patrocinadores. Hay más de 3.000 socios, pero somos un club que ha crecido y hay gente que no irían a cualquier sitio. Es normal. No es lo mismo sentarte en cemento a en tu butaca. Es otro deporte. La pérdida de socios sería muy significativa. Hay salarios mínimos y sin todo eso no podemos seguir. Somos uno de los presupuestos más bajos de la categoría. El club es absolutamente inviable en Las Pistas. Por eso decimos que vamos a dimitir si no pasa. No es un brindis al Sol y no nos lo inventamos. Este acuerdo nos pone en una situación muy débil. El acuerdo no es bueno, pero es lo que hemos podido conseguir para que Unionistas siga estando. Estaríamos dimitiendo sin ello".

Situación de Unionistas: "Asumimos los costes del cambio de césped y de mantenimiento. Hay permiso para comenzar las obras la próxima semana. Dotación de dos locales con seis baños cada uno. Instalación de palcos y cabinas de prensa. Cesión del uso del césped durante diez años. Consensuar el uso del césped por parte de otros clubes. La cantera, ahora en La Aldehuela, será transferida a instalaciones municipales. No podemos estar a coste cero. No sabemos las instalaciones en las que jugaremos. Es un problema para la cantera. No queremos expulsar al Monterrey, pero si todo lo pagamos nosotros, nos tocará decidir si el Monterrey juega en césped natural o no. Todo esto lo hemos aceptado. Vamos a seguir teniendo club. Cuando se ha llevado la propuesta al Ayuntamiento sí que ha habido conversaciones de que se trajera un partido oficial de la sub-21 durante la próxima temporada. Hay muy buena predisposición de la Federación, aunque hay un comité que tiene que hacer las designaciones. La absoluta es imposible. No puedo decir si va a ser o no. Está encima de la mesa. La viabilidad del club no se compromete. Hay empresa, pero no adjudicataria. Ya existe. Pagamos y elejimos nosotros. Se llama Hermaflor, que es de Salamanca".

FINANCIACIÓN

David Renedo, vicepresidente

Introducción: "Vamos a proponer tres vías de financiación. La instalación del césped son 300.000 euros. El mantenimiento son 30.000 euros al año. La primera medida sería mediante el tema de donaciones. Si son de 500 euros habrá un descuento del 10% que podría llegar a ser recuperable. La segunda es el adelanto de las cuotas de socios. No consigue aumentar el presupuesto, solo hacer una inversión inversa. Nosotros vamos a tener que intentar generar esos 300.000 euros con ingresos o reducción de gastos. Esto viene dado por el difícil modo de pedir un crédito. Es muy importante acudir al formato de 10 años. Eso va a afectar directamente a la planificación de la plantilla. Campo 10 son 3.000 euros y Campo 5 son 1.500 euros. En esos años podemos tener acceso al carnet de mayor categoría y a todos los partidos. Si se sube a Segunda, se aumentaría el precio y se mantendría la propuesta con esto. No sería una donación, solo adelantar dinero. Hay un portal económico de la RFEF en el que te dice los precios medios con respecto a otros clubes en diversos temas. Somos el 18/20 club del grupo en presupuesto y la media de plantilla que gastan los clubes está en el doble de la nuestra. No es un acuerdo deseable ni es una situación ideal, pero es el mal menor. La otra opción es un descenso a Segunda RFEF. A esta medida se va a incorporar toda la directiva. Nosotros arriesgamos nuestro patrimonio. Con Campo 5 se dan 1.500 euros por el carnet durante cinco temporadas. Con Campo 10 se dan 3.000 euros. La última vía es el crédito bancario. Sería un máximo de 300.000 euros por un máximo de ocho años, pero hay un interés por determinar. Estaríamos hablando de un Euribor +3. El aval de la próxima temporada será de 200.000 y no de 100.000. Estás adelantado un ingreso, aunque no lo estás aumentando. A lo mejor ajustamos el plazo en el futuro".

VOTACIÓN

Ante la pregunta, ¿estás de acuerdo con las formas de financiación consistentes en el pago adelantado del carné a 5 y 10 temporadas y, en caso necesario, la petición de un crédito hasta alcanzar los 300.000 euros? Los socios han votado a favor.

