Dice Julia Soria que es castellana hasta las cejas, por lo que no debemos extrañarnos que le haya salido una novela, muy castellana, CAMPOS AZULES de la mano de la editorial Alba. Es todo un descubrimiento y un placer pasear con esta mujer de la mano por una infancia y un paisaje que reconocemos, que admiramos y que nos estremece y reclama con furia. En medio de la avalancha de [email protected] que vuelven a lo rural, una novela de verdad, inclasificable que nos sumerge en un mundo que ya no existe pero en el que están firmemente asentadas nuestras raíces

.-Tal vez deberíamos empezar explicando quien es Julia Soria, de donde sale

- Julia Soria sale de una aldea de Soria, una aldea de campesinos que se vació, como tantas otras.

.- Si tuviera que explicar su novela que diría

- Diría que es una novela que pretende poner de relieve el buen hacer de las mujeres de la familia. Y, sobre todo, hablar de un lugar casi sagrado para mí, del que conservo sobre todo lo bello, aún a sabiendas de que la vida de los labriegos pobres en un clima como el de allí tenía también sus sinsabores. La niña que lo narra lo ve todo fascinada, pero lo ve con una mirada que no es la de los que allí luchan.

.- 'Campos azules' es su primera novela, no le da un poco de miedo que su libro se pierda entre la marabunta de títulos de mujeres que han decidido contar su vuelta al pueblo, aunque obviamente no tienen nada que ver.

- No, no me da miedo de que mi libro se pierda entre los muchos que se editan. Pienso que, si al lector le gusta, estará ahí. Es así de sencillo. Como comprenderá, si han tenido la osadía de editarme a mis 73 años, desde la modestia, me digo que por algo será.

.-¿La infancia vivida, feliz, plena es el paraíso perdido para siempre o siempre podemos vivir razonablemente bien teniendo esas raíces?

- ¡Menuda pregunta! Necesitaríamos horas para hablar de eso. Creo que mi infancia tenía muchas cartas para haber sido infeliz. Pero no fue así, yo tuve una infancia feliz básicamente porque pasaba largos periodos con los abuelos en el pueblo. No se me ocurriría referirme al paraíso perdido al hablar de la infancia. Para mí fue mucho más sencillo. Tenía el cariño indiscutible de los que me rodeaban, ningún capricho, ningún juguete, ningún cuento, pero conmigo estaba lo esencial.

.- Hay en su libro una historia, unas costumbre, un modo de vida contado desde dentro, alguien que lo ha vivido desde todos los ángulos, abuelo, abuela, madre, tía, amigos adolescentes, primer amor …

- No se trata de una autobiografía. ¿A quién iba a importarle mi vida? Pero sí es verdad, que todo lo que cuento lo he vivido, y quería contarlo si me permite la expresión, desde las entrañas.

.-De ahí ese tono de verdad que respira cada página, en tiempos en de abuso de autoficción un baño de realidad.

- Desde luego, respira realidad porque la realidad era así. En eso no me hizo falta inventarme nada.

.- Una de las cosas que más me ha gustado del libro es esa pertenencia a la tierra, ese sentir que las raíces están allí, que por mucho que haya vivido, viajado, cambiado, recuerda cada árbol, cada valle, cada color, cada sonido, cada olor

- Y así es. Sé de dónde vengo y me enorgullezco de ello. He tenido una vida un tanto nómada y siempre que regresaba a la aldea, el agarre a la tierra y a su energía me colocaban siempre en mi debido lugar.

.-¿De verdad ha necesitado tanto tiempo para ponerse a escribir este libro, qué la frenaba has ahora?

- No me frenaba nada. Yo siempre he escrito, aunque fuese solo para mí. Tal vez el temor de que, si no llegaba a dejarlo impreso, esas imágenes, ese quehacer, esos olores y sabores se perderían para una buena parte de la población.

.- 'Campos azules', Soria, Machado, días azules, le ha salido una novela muy castellana, con unos personajes poderosos y una abuela de la que no puedes más que enamorarte

- Cierto. Castellana hasta las cejas. Mi abuela, de la que me encanta oírla decir que se ha enamorado, era así, tal cual la describo. Una mujer increíble y mi faro guía.

.- Y hay que hablar necesariamente del lenguaje, ese castellano perfecto, ese lenguaje de los pueblos, tan descriptivo, tan preciso, y que usted conserva y maneja maravillosamente

- El mérito no es todo mío. La novela estaba ya en mis planes antes de fallecer mi mamá, que era la memoria de toda la familia. Así que, si tenía alguna duda, tenía adonde acudir. Por otro lado, el castellano ha sido siempre nuestra lengua, la de mis padres, mis abuelos, la mía.

.- ¿A quien ha leído y lee habitualmente, a quienes considera [email protected]?

- Soy una lectora un tanto anárquica y con muchísimas lagunas. Citaré a Luis Landero no solo porque me emociona su escritura, sino porque cuando presentó su El balcón en invierno, estaba yo en la sala y le dije “Cuánto me gustaría poder escribir un libro que se pareciese un poco al suyo”. A lo que él respondió: “Y quién dice que no lo pueda hacer? Y ahí están mis Campos azules.

.- Y qué planes tiene Julia Soria, porque su libro nos deja con muchas curiosidades, la vida de adolescente de esa niña, nos interesa, esa madre decidida a crear un hogar y a pintar el sol si hace falta, hay muchas líneas abiertas.

- Pienso seguir escribiendo y no sé muy bien lo que vendrá después. La verdad es que le mentiría si le dijese una palabra más.