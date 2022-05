Ayllón: "No ha sido una semana fácil para Unionistas"

Luis Ayllón, entrenador de Unionistas, ha vivido la previa más extraña desde su llegada, puesto que antes del partido con el Calahorra se votará la viabilidad del club en la Asamblea Extraordinaria.

Ganar: "Lo que contamos es lo nuestro. Tenemos este partido en la cabeza y queremos sacar los tres puntos con nuestra gente. No pudimos brindarle una victoria con el Ferrol y queremos sumar para mantener el sueño. No pasa por otra cosa que no sea ganar".

Final: "Se ha generado mucha ilusión. No ha sido una semana fácil para Unionistas. Se ha llegado a un acuerdo y es lo que más interesa a todo el mundo. Ha generado cierta incertidumbre. Hemos intentado estar aislados. Tenemos plena confianza en la gente que dirige el club. Van a luchar hasta llevar el acuerdo adelante. Nos toca a nosotros. Unionistas quiere seguir creciendo y vamos a echar el resto".

A un punto: "Yo creo que cualquiera hubiera firmado llegar así. La realidad es la que es y Unionistas está a un punto de meterse en el playoff. Es una buena situación. Tenemos que hacer nuestro trabajo. Habrá una gran entrada. Ojalá sea un día de fiesta para el unionismo".

Calahorra: "Espero un rival que va a venir a hacer lo que lleva haciendo todo el año. Comete pocos errores y no arriesga. Tiene buen trato de balón, es vertical y dispone de pegada con Soto. Hay equilibrio competitivo en él. Lo que maneja mejor son las transiciones. Es importante no perder balones en zonas de riesgo y mantener una estructura".

Lista: "Entran todos. Sergio y Óscar suben. Marín ha entrenado con menos dolor. Tiene un golpe en un sitio complicado. Completó ayer la sesión de piscina bien y ha tenido buenas sensaciones, aunque apartado del grupo".

Ambiente: "Creo que tiene que ser correspondido. Nosotros tenemos que darlo todo para quitarnos la espinita. No nos vamos a guardar nada para conseguir los tres puntos".