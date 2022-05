"No tiene sentido vacunar a la población contra la viruela del mono ahora mismo"

“Esta enfermedad no es la viruela humana, es mucho más leve” explica a SALAMANCA AL DÍA este experto, que también nos cuenta los detalles y las precauciones que hay que tomar ante esta patología

Durante los últimos días se ha producido un aumento de casos de la ya conocida enfermedad ‘viruela del mono’, una enfermedad que se considera poco frecuente y benigna. Para conocer más detalladamente la situación actual de esta enfermedad, SALAMANCA rtv AL DÍA habla con Raúl Rivas González, catedrático de Microbiologia de la Universidad de Salamanca y responsable del Grupo de investigación Interacciones Microbianas.

Rivas señala que la viruela del simio “es una enfermedad conocida, una enfermedad que proviene de los animales y que es considerada como una de las emergentes en los últimos años, de hecho, en algunos países africanos, como Nigeria, se ha visto un repunte desde el año 2016”. Ahora, desde hace unos días, se está produciendo un aumento de casos en otros lugares del hemisferio norte, como España. Un dato que ha puesto en alerta a la población.

En este sentido, Rivas destaca que “el hecho de tener un mundo globalizado, también da algunos problemas, las enfermedades también son viajeras, los virus no saben de fronteras, el continuo y cada vez más contacto con animales silvestres a través de comercio ilegal, de caza furtiva, etc., facilita el salto muchas veces de determinadas enfermedades”, destaca.

En lo que respecta al desarrollo de la enfermedad, “no se sabe muy bien cuál es el desarrollo, aunque se llama viruela del simio, ese nombre se puso porque la primera vez que se detectó fue en monos, pero lo cierto es que son roedores silvestres africanos. El virus salta a otras especies, como pueden ser simios, pero también ardillas, ratas y por supuesto a humanos”, explica el catedrático.

Una enfermedad que tiene muchas similitudes con la viruela en humanos. “La viruela fue erradicada pero paradójicamente es uno de los problemas que suponen ahora de cara a esta viruela del simio, el hecho de que fuese erradicada ha hecho que ya no se vacune contra esa enfermedad. Por esa razón ahora podemos ver un repunte de casos de viruela del simio, porque la vacuna de la viruela humana confiere cierto grado de inmunidad contra esta otra viruela. Ambas están causadas por dos virus muy parecidos, y son bastante estables, con lo cual cuando una persona pasa la enfermedad o es vacunado, la inmunidad que adquiere suele durar toda la vida”, añade. De ahí, que afecte más a los jóvenes, pues no están vacunados contra la viruela porque no lo necesitaban al estar ya erradicada.

Sobre si estos casos pueden crecer, como pasó con la Covid, Rivas señala que “no tienen nada que ver”. “Eso no significa que no sea transmisible y que no nos podamos infectar, pero la infección de humano a humano requiere un contacto directo, incluso esta enfermedad tiene una cosa que dentro de la sintomatología tiene diferentes rasgos característicos, normalmente empieza con fiebre, con muchas infecciones, malestar general, dolor muscular, dolor de garganta… pero después, y en esto se diferencia de la viruela humana, suele ocurrir una inflamación de los ganglios, en las facciones maxilares, en las axilas, en la ingle también, también de forma rápida suelen aparecer unas erupciones características que van evolucionando y que terminan en costra. Son esas ampollitas, esas erupciones las que también pueden transmitir la enfermedad”, detalla.

“Hay que ser precavidos, pero estamos en un contexto completamente diferente a África”

“Hay que ser precavidos porque en algunos puntos de África la mortalidad es relativamente preocupante, aunque estamos en un contexto completamente diferente en el hemisferio norte, en cuanto a capacidad sanitaria, de detección, de diagnóstico, como de posibles tratamientos, y aislamientos de los casos”, explica.

Desde su punto de vista, el experto tiene claro que “esto es un brote que desde mi punto de vista creo que va a haber un goteo de casos, vamos a ver unos días en los que aumenten los casos, pero normalmente suelen ser brotes que se autolimitan, por eso es fácil la detecciones y esa detección empieza por uno mismo, en el momento en el que se empiezan esas erupciones que nos van a llamar la atención, que son anormales, vamos a saber que hay algo raro y que tenemos que ir al centro de salud para que se tomen las medidas adecuadas para que se analice”. Añade que, “de momento no hay que ser alarmistas”.

Con respecto a las vacunas, señala que “no tiene sentido vacunar a la población contra esta enfermedad ahora mismo, se ha dejado de vacunar a la población general frente a la viruela, solo se vacuna a las personas que trabajan cona gentes de riesgo, o a militares en algunos casos concretos, pero no tiene sentido. De hecho, se han seguido desarrollando vacunas mejoradas contra la viruela. “Hay que recalcar que esta enfermedad no es la viruela humana, es mucho más leve”, concluye.