Garban: "Siempre he pensado que en un equipo de Salamanca hay que tener a esos jugadores de la casa que sientan de verdad la camiseta y la ciudad"

Sergio Garban, jugador del Palencia, ha atendido a SALAMANCA AL DÍA en una entrevista en la que ha hablado de su goleadora temporada, su futuro y la situación que atraviesa el Salamanca UDS, su exequipo. Así, el héroe del ascenso a Segunda B ha ofrecido su visión de la actualidad.

Su temporada: "No hemos conseguido el objetivo de hacer playoff. Fallamos en las últimas jornadas y nos hemos quedado a las puertas. Es una pena no haberlo podido disputar. Hay que seguir y ya está".

18 goles: "No me puedo quejar. Me ha ido bien y he conseguido marcar. Estoy contento en ese sentido, pero fastidiado también por no haber podido disputar el playoff".

Pichichi: "Hay buenos jugadores. El Guijuelo ha arrollado con una temporada prácticamente de 10. No es fácil meter tantos goles y quedar pichichi. Siempre es díficil. Estoy orgulloso".

Futuro: "Estoy esperando. Todavía no han hablado con nosotros en Palencia. Hay que ver el proyecto que se quiere hacer. Acaba de finalizar todo y es pronto. Estoy esperando".

Volver a jugar en Salamanca: "A todo salmantino le hace ilusión jugar en su ciudad y en su casa. Ahora mismo no puedo decir nada más. No tengo contrato con el Palencia, pero hay que hablar. Luego ya miraremos todo bien".

Contactos de algún club como el Salamanca UDS: "De momento no ha habido nada. Es pronto. Vamos a esperar. Si salen cosas, todo es pensarlo y miraré cada proyecto".

Qué necesita el club para volver a divisiones más altas: "Ha sido una pena lo que ha pasado. Lo he vivido como aficionado porque existe cariño. Se han quedado a las puertas de conseguir algo imposible. María ha hecho un trabajo espectacular. Hay que intentar hacer las cosas bien con un proyecto ilusionante. No toca verlo como un fracaso, sino como un paso atrás para dar luego dos o tres hacia delante. Hay que mantener la unión con la afición, que es el tesoro del club".

Hace falta más gente de la casa o no: "Siempre he pensado que en un equipo de Salamanca hay que tener a esos jugadores de la casa que sientan de verdad la camiseta y la ciudad. Debe haber comunión con la gente".