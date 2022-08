El pez y la tortuga

Como cada amanecer, los primeros rayos del sol se reflejaban en las aguas azules del mar. La tortuga Ya, salió del sueño profundo y se desperezó en la playa. Abrió los ojillos saltones y, de repente, vio como un pez dorado con la cabeza fuera del agua la observaba inquieto. –que era muy tranquilo- le preguntó:

-Querida tortuga, por lo que me contó mi padre supongo que hay sabiduría y experiencia en ti y quisiera hacerte una pregunta: ¿qué es el agua?

La tortuga no podía creer lo que le estaba preguntando el pez Franky, estaba cerca de ella mirándola con cara de asombro. Cuando se dio cuenta de que realmente estaba fuera de su caparazón, que no estaba durmiendo y el suceso no era parte de una ensoñación, respondió:

-Amigo disculpa que te llame torpe, pero eres, y muy torpe: ¿Cómo me preguntas, qué es el agua? Tu has nacido en el agua, en el agua vives y en el agua morirás. Alrededor de tu cuerpo hay agua y agua hay dentro de tu cuerpo. Te alimentas de agua y de lo que en el agua llevas a tu estómago, y… ¿todavía no has pensado que es el agua?

Y tras decir estas palabras la tortuga se dio media vuelta y se escondió en su caparazón y allí se quedó sin salir hasta que el pez Franky volvió a sumergirse.

Y la tortuga y el pez aprendieron esa mañana. ¿Cuántas veces dejamos de respetar y valora a quien está cerca solo porque sus ideas a nivel político o social no se parecen a las nuestras?

Estamos viviendo en España, donde Amadeo de Saboya dijo “los españoles son ingobernables”. Ojalá nos demos cuenta que España es una, con sus múltiples diferencias regionales. Respetemos y valoremos desde tradiciones a leyendas, es la única forma de enriquecimiento de un país o nos convertimos en “paletos ignorante”. Ciegos de miras, ciegos de conocimientos, ciegos de valores…