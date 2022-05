La faceta más desconocida de un escultor único

La talla de Mateo Hernández le hizo ser una estrella mundial, siendo especialmente reconocido en tierra niponas. Su precisión en la talla directo y el alto nivel de realismo y detalle de sus piezas, provocaron que cientos de personas cayeran hechizadas por las obras de este bejarano. Sin embargo, aprovechando el Día Internacional de los museos, el espacio que alberga su legado ofrece hasta el próximo 30 de junio una serie de dibujos y bocetos de Mateo Hernández junto a un lienzo pintado por él que ha sido cedido por el bejarano David Hernández.

La concejala de Museos, Ana Vicente Peralejo, ha invitado a la ciudadanía y a los visitantes a que acudan a ver esta faceta menos conocida “sobre todo este óleo y lo hemos acompañado de algunos dibujos y acuarelas que estaban en el archivo del museo, principalmente con motivos de animales que acompañen la temática del cuadro”.

El lienzo muestra un leopardo y ha llegado hasta este espacio gracias al coleccionista David Hernández, quien relata que “lo encontré de casualidad, soy un apasionado de coleccionar documentos y otros objetos relacionados con Béjar y en los últimos tiempos me he interesado mucho por Mateo Hernández o González Macias”. Hernández ha explicado que “Mateo pintaba cuadros para sus amigos y no los firmaba, como es el caso, pero se ha comprobado que la autoría corresponde al escultor”.

De esta manera, la faceta más desconocida de Mateo Hernández puede visitarse en el museo que lleva su nombre en la ciudad textil.