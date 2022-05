“No lo conté antes por miedo a que no me creyeran”, afirma la menor supuesta víctima de abusos sexuales por parte de un amigo de su madre

La Audiencia Provincial de Salamanca ha acogido este miércoles, 18 de mayo, la vista oral contra J.A.A.A., un hombre acusado de abusar sexualmente de la hija de una amiga en junio de 2018, cuando la menor tenía entonces 9 años de edad.

El acusado y la madre de la víctima mantenían una relación de amistad, por lo que J.A.A.A. se encontraba viviendo con ambas, y otro hijo de la mujer, en su domicilio. Se quedó durante unos días en el sofá del salón de la casa, y fue en ese periodo de tiempo donde tuvieron lugar los supuestos hechos por lo que se le acusan. En primer lugar, un día en el salón de la vivienda mientras veían una película, agarró la mano de la menor y la introdujo por debajo de su ropa interior; y una segunda ocasión cuando se quedaron a solas en el coche, que con su mano el acusado tocó el muslo de la menor por debajo de la falda de esta.

Hechos que el acusado niega “nunca hice eso”, añadiendo que además en ningún momento se quedó a solas con la menor. “Yo no hice nada, nunca. Me siento muy mal, he pasado una temporada muy mala”.

Por su parte, la víctima, que actualmente tiene 12 años, ha contado los hechos llorando y muy nerviosa. Con respecto al primer hecho, la joven a señalado que “duró unos segundos y le aparté la mano y me fui a mi cuarto”. La menor no ha contado los hechos hasta el año pasado, primero a su abuela y después a su madre, quien interpuso la denuncia. “No lo conté antes por miedo a que no me creyeran”, ha relatado.

La Fiscalía pide 5 años de prisión, la prohibición de acercarse a la menor o comunicarse con ella en un tiempo de 8 años, 4 años de libertad vigilada y 3.000€ de indemnización para la víctima.