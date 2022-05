¿Por qué este pulso entre Unionistas y Ayuntamiento?

El día 16 de mayo leemos en el diario Marca esta noticia sorprendente que escribe Ángel Rodríguez: “Unionistas anuncia que paraliza su planificación deportiva”. Y continúa: “El club salmantino suspende las negociaciones y el diseño de las plantillas del primer equipo y la cantera”. También se informa: “El Ayuntamiento dice “no” a que Unionistas pague la hierba natural del Reina y el club, a punto de desaparecer”. Pero no hay detalles finos que nos aclaren esta “negociación” a la tremenda.

Al parecer el equipo salmantino necesita afrontar una serie de mejoras en su estadio, principalmente el cambio al césped natural, para competir la próxima temporada en Primera RFEF Footters. El club propuso al Ayuntamiento incluso costear los gastos de la reforma, pero recibió la negativa del consistorio. Y seguramente habrá razones prácticas en el proceso de administración de los intereses de toda una comunidad en la que los socios de Unionistas representan una pequeña sociedad de intereses limitados.

Me pregunto: ¿El campo es Municipal y no propiedad del Unionistas? ¿El campo está a disposición de Unionistas solamente? ¿Si la inversión del Ayuntamiento en hierba natural la pagase Unionistas supondría, en la práctica, una “exclusividad” del equipo popular y una “exclusión” de otros posibles usuarios? Porque, además del presupuesto por la inversión en hierba natural, una instalación de hierba natural requiere un mantenimiento a futuro que origina unos gastos fijos que “alguien” debe comprometerse a soportar: Jardineros, maquinaria, productos fitosanitarios, renovación sistemática y temporal de los tapetes de hierba, etcétera. Y estas cuestiones no son menores… Ese tipo de inversión podría ser un “caramelo envenenado” para el municipio si no se calculan todas las circunstancias.

Desconozco los distintos puntos de vista, pero las posturas de fuerza (Anuncio de dimisión de la Junta Directiva en Asamblea Extraordinaria) no son nada halagüeñas y sinceramente, Unionistas debe profundizar para encontrar otras soluciones antes que la disolución del club. Por lo que el usuario principal tendría que comprometerse a soportar ante el Municipio, inexcusablemente, su parte alícuota del proceso de inversión y mantenimiento de las instalaciones por un tiempo bien calculado y el usufructo del campo no signifique en la práctica una “apropiación” indeseable. Me imagino a los usuarios de piscinas municipales pidiendo inversiones millonarias; o bibliotecas municipales; o salas de exposiciones, etcétera, a lo que el Ayuntamiento debe estudiar viabilidades prácticas.

Quedaría, por tanto, que Unionistas buscase otras instalaciones que se adapten mejor a sus requerimientos societarios, bien alquilándolas, bien comprándolas, sin tener que disputarse la propiedad con otros beneficiarios municipales que pudieran acreditarlo.

Seguramente aparecerá en estos días un adecuado razonamiento que equilibre los planteamientos encontrados hasta la fecha. Eso sí que es irrenunciable, el diálogo y la comprensión de todos los puntos de vista.