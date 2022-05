Pescador y el futuro de Unionistas con el césped del Reina Sofía: "La reunión ha sido productiva y es posible que de aquí salga una solución"

Roberto Pescador, vicepresidente de Unionistas, ha atendido a SALAMANCA AL DÍA después de la reunión que ha tenido lugar entre representantes del club charro con altos cargos del Ayuntamiento para abordar una solución al cambio de césped del Reina Sofía.

PREGUNTA: ¿Cómo está la situación después de la reunión?

RESPUESTA: Hemos hablado de nuestra propuesta y ellos nos han puesto una encima de la mesa para poder resolver el problema. Estamos estudiando dentro del club la viabilidad para mandar una respuesta.

P: ¿Cuál es la fecha límite para garantizar la viabilidad de Unionistas?

R: Eso no cambia. Los plazos son los que son. No tenemos tiempo y esto tiene que estar resuelto en un plazo muy breve. Si existe una solución debe ser en esta semana.

P: Si la idea ahora es la de ampliar los campos de fútbol 7 a uno de fútbol 11, ¿por qué no se ha hecho antes?

R: Esa pregunta no me corresponde contestarla ni a mí ni al club. No sé decirte el motivo por el que no se hizo en su momento.

P: De los 300.000 euros de la ampliación de los campos de fútbol 7, ¿qué porcentaje pondría cada parte?

R: En lo que se refiere a esos costes no es algo que nos corresponda a nosotros. He visto la nota de prensa, pero no sé decir nada más en profundidad.

P: ¿Qué pasaría con las canteras de Unionistas y el Monterrey durante los siete meses que duraría la obra de los campos de fútbol 7?

R: Está un poco por decidirse. Hay que ver cómo va evolucionando la cosa y en el momento en el que se haría. Son preguntas que no me corresponden contestar. Lo siento.

P: ¿Por qué si Unionistas está haciendo un gran esfuerzo económico al asumir los costes del cambio a césped natural existen tantos problemas?

R: Yo tampoco he entendido porque no podía haber una solución. La reunión de esta mañana ha sido productiva y es posible que de aquí salga una solución. Vamos a ver si se puede concretar. Espero que sí".

P: ¿De qué manera se plantea la Asamblea Extraordinaria del sábado con los socios decidiendo el futuro del club?

R: Si llega la solución, la presentaremos. Se plantearía aprobar el hecho de que el club tenga que financiarse y lo deben acordar los socios. Espero que ellos vean si es viable. Solo vamos a presentar una propuesta que sea así. Ojalá podamos convencerles si se da el caso.

P: ¿Y en el caso de que no haya esa solución?

R: Yo el sábado no puedo hacer nada más que dar una solución o presentar la dimisión.

P: ¿Cómo se gestiona una situación así con el primer equipo jugándose el playoff de ascenso a Segunda?

R: Me hubiera gustado haberme concentrado en lo deportivo, pero no ha podido ser así. Hemos intentado aislar lo máximo posible al cuerpo técnico y la plantilla. Creo que están concentrados en ello. Ojalá haya solución. Estamos a un paso de la Segunda División.

P: ¿Por qué Las Pistas son una opción?

R: Son inviables por muchísimas razones. Por la pérdida de ingresos por la marcha de socios y patrocinadores, pero también porque no cumplen todos los requisitos de la Primera Federación. Además, en el tiempo que jugábamos allí ha habido tres lesiones de gravedad de futbolistas. Es un césped que está en muy malas condiciones y deportivamente no puedes captar o llamar la atención de jugadores de un cierto nivel para competir en ellas. Es un problema económico por otro lado. Todo junto hace que Las Pistas sean inviables. Se ha invertido mucho dinero en el Reina Sofía para que un club con una masa social importante pueda jugar ahí.

P: ¿Y no sería mejor, en el caso de que no haya luz verde al césped, regresar a Las Pistas bajo esos condicionantes que descender o disolverse?

R: Ni la ciudad ni el club puede permitirse perder una categoría como la Primera Federación. Si desciendes deportivamente porque hayamos hecho mal las cosas, vale, pero si resulta que eso pasa porque no cumples los requisitos y no vas a poder hacerlo en el futuro, ¿para qué vas a competir? Eso mata a cualquier club, aficionados y directivos. No tenemos la capacidad para llevar una entidad en una situación en la que te cortan las alas. Si hay socios que se vieran con fuerzas de tomar el club y llevarlo a competir en Primera, Segunda o Tercera Federación, yo les daría todo mi apoyo.

P: ¿Qué supondría para la directiva desaparecer sin ningún tipo de deuda?

R: Hay que dejar el lado emocional en este tipo de situaciones porque te puede afectar mucho. Lo tengo un poco aparcado. Ya veremos a lo que llegamos.

P: ¿Crees que si se asciende a Segunda División sería todo más fácil o lo complicaría?

R: Todo lo contrario seguro que no. Si estás más arriba, más importante es el club. Hay unas opciones para llegar a una solución y estamos estudiando todo.

P: ¿Cómo se hallan las relaciones con el Monterrey, otro de los actores implicados en este asunto?

R: El Monterrey tiene que hablar por sí mismo. Han hecho pública su posición y la respetamos. Nuestra propuesta siempre ha sido que ellos sigan estando en el Reina Sofía. Espero que haya un acuerdo.

P: ¿En qué punto se encuentra una posible protesta de los aficionados contra el Ayuntamiento y qué piensas de que se diga que Unionistas hace chantaje para cambiar el césped?

R: De la protesta no he visto nada. Me he metido en Twitter, pero no le he prestado atención a eso. Si alguien dice que estamos haciendo chantaje, eso no es cierto. Hemos expresado la realidad del club.

P: Con la paralización de la planificación deportiva de la próxima temporada, ¿cuánto puede afectar de cara a pelear por jugadores con otros clubes?

R: Trastoca. Si te paras, te afecta. Es una decisión razonable viendo el lugar en el que estábamos ayer. Es una situación corta para bien o para mal. Se debe decidir en los próximos días.

P: Si Unionistas acepta la propuesta, ¿habría ya luz verde para instalar el césped?

R: Hay que esperar a ver la solución, pero habría que ponerse a trabajar de una forma inmediata. Jugar alguna jornada fuera del Reina Sofía puede ser problemático, aunque no algo definitivo. Tocaría ver soluciones para uno o dos partidos. Se puede arreglar. La intención es esa. No tenemos más tiempo. ¿Si tuviera que apostar a que Unionistas juega en el Reina en césped natural? Espero que sí.