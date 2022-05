El Blues Béjar Festival visitará Candelario con grandes conciertos

Aunque los días grandes serán entre el 14 y el 17 de julio con los grandes conciertos que acogerá la plaza de toros de El Castañar, la música y las actividades paralelas inundarán de acordes varios rincones de la comarca.

Candelario acogerá, un año más, el 17 de julio, la extensión del Blues Béjar Festival con actuaciones en la Plaza del Solano en horario vermú y en el Parque municipal por la tarde.

La Plaza del Solano será el escenario de las actuaciones de Quique Gómez & Curro Serrano y The Winters. Mientras que, por la tarde, será el turno de Lulú and The Rockets, Wax & Boogie y Sampa y, cerrando el día, La Banda de Late Motiv.