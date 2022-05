El alcalde, sobre la disolución de Unionistas: "Es ciencia ficción. En el Ayuntamiento no lo entenderíamos"

"¿Si se va a construir un nuevo campo de fútbol 11? Sí en el sentido de la ampliación del de fútbol 7, pero no en estos momentos. No se podrá descartar en el futuro", ha dicho el edil

El alcalde, Carlos García Carbayo, ha hablado sobre la disolución de Unionistas y sobre el posible cambio de césped del Reina Sofía.

Disolución de Unionistas: "Es ciencia ficción. Es absurdo. Se está trabajando y barajando diversas posibilidades. Si la directiva de Unionistas lo piensa, eso ya es cosa suya. En el Ayuntamiento no lo entenderíamos".

Construir un nuevo campo: "¿Si se va a construir un nuevo campo de fútbol 11? Sí en el sentido de la ampliación del de fútbol 7, pero no en estos momentos. Es una solución que no supone la expulsión de los equipos del Real Monterrey de esas instalaciones. No se podrá descartar en el futuro. Es por razones de tiempo y presupuesto porque hacer un nuevo campo es muy caro".

Quién asume los gastos: "Lo asumiría Unionistas. No estamos en disposición de hacer más inversiones. Llevamos gastado mucho dinero en el Reina Sofía".

Solución: "Tiene que ser aceptable por ambos clubes y que no beneficie a uno y perjudique al otro".

Césped natural sin moratoria: "Hemos tenido contactos con la Federación, pero no con su presidente. Es una persona con la que mantenemos una buena relación tras la Supercopa Femenina. El Ayuntamiento presentará un proyecto serio. No ideas peregrinas".