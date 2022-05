Las claves del CB Tormes en LEB Plata: ser viable, apostar por los jugadores salmantinos y seguir con Óscar Núñez como técnico

Darío Lavado, presidente del CB Tormes, ha desvelado las claves para la próxima temporada tras conseguir el ascenso a LEB Plata. Por ello, el directivo ha hablado de la viabilidad del club, el futuro del cuerpo técnico, las renovaciones de la plantilla y su proyecto.

Ascenso: "Después de la alegría y la emoción, ahora estoy con una extraña sensación de vacío. Tenemos mucha ilusión porque el año que viene empieza una temporada muy bonita de reafirmarnos para poder asentarnos en una categoría como es la LEB Plata".

Años de luchar en EBA: "Fue un sufrimiento. Teníamos un partido para subir por nosotros mismos, pero ya tenemos experiencias de antaño como la del Real Madrid de Luka Doncic. Vimos cómo un equipo que no se jugaba nada pudo ganar y nos dejó sin ascenso. Los que somos más veteranos estábamos pasándolo mal".

Equipo salmantino con mayor división: "Es una lástima porque sería bonito que nos hubiésemos encontrado los dos (el Aquimisa Basket y el CB Tormes). Hay capacidad en Salamanca para que hubiera dos equipos, uno en la provincia y otro en la ciudad. Es una gran exigencia. Se necesitan referentes masculinos y es una responsabilidad".

Viabilidad del club: "Aún no está atado. No podemos alzar las campanas al vuelo antes de conseguirlo. Luego ya tenemos 30 días para trabajar. Contamos con patrocinadores pequeños que van a seguir apoyándonos con un plus para no depender solo de uno grande con el que te sientes más obligado a negociar. Buscaremos viabilidad. Estamos convencidos de que lograremos los apoyos económicos para el proyecto que queremos".

Plantilla y staff: "Tenemos una plantilla que ha dado la talla y muchos de esos jugadores son factibles y viables para jugar en LEB Plata. No hay ningún problema tampoco con el staff. Óscar Núñez seguirá en la dirección deportiva y como entrenador. Los demás se van a mantener porque son de la casa. Lo único que necesitamos es trabajar en hablar con los sponsors para el aval, la inscripción y el presupuesto de lo que exige la cateogría".

Proyecto: "Nada más acabar la fase en Gandía, a los miembros de la Junta Directiva nos entró el gusanillo y un poco de miedo. Son días de reuniones y de saber vender en LEB Plata un proyecto viable para Salamanca. Hay que trabajar a tope. El Ayuntamiento nos ha transmitido su apoyo y nos echará una mano. También hay que hablar con la USAL y La Antigua, pero llevamos tantos años con ellos que son como de la familia. Llevo 13 años de alegrías y tristezas en el club. Son muchas horas, aunque todo compensa al ver que logramos el ascenso con seis jugadores de Salamanca. Nos llena de orgullo que los chicos tengan un espacio. Son uno de los pilares que queremos para la temporada que viene. El esfuerzo del club va a ser contar con todos los salmantinos, incluso con César Yáñez que está aquí a mi lado en el despacho. Se ha quedado helado (ríe)".

Objetivo: "Mantenernos. Esa es la primera misión y tener una afición que disfrute. Hay que estar un par de años o tres en esta categoría para dar el siguiente paso. Salamanca es una ciudad perfecta para estar en LEB Oro. Es mi reto personal".

Su continuidad como presidente: "Yo no sostengo al club. La ventaja es que tenemos un grupo humano perfecto. Repartimos muy bien nuestras tareas. Una persona sola sería imposible. Lo mío casi es un cargo honorífico. También es fundamental Óscar Núñez".

Petición a los aficionados charros: "Más que pedir hay que dar. La afición siempre responde. Solo hay que ver cómo lo hace a un equipo tan grande como Avenida. Tenemos que ofrecer diversión, sacrificio y trabajo. En los primeros años en LEB Plata, el pabellón casi se llenaba. Hemos aprendido mucho de aquella vez. Yo no soy como el del Burgos con los resultados y no voy a hacer arrodillar a mis jugadores (bromea). La gente siempre responde en todo si notan esfuerzo".