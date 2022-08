Lo de “previa cita”, como diga, no es que allá no se usara: al médico, al mecánico –que no deja de ser otro tipo de médico– se suele –y solía–, habiendo llamado antes, o sea, habiendo solicitado cita; llegar intempestivamente, como que no, para eso estaba Urgencias. Esto, respecto a la expresión; sin embargo, desde que llegué a México, me llamó la atención que aquí todo era como más organizado, lo de presentarse sin avisar no era algo usual… y mucho menos bien recibido, en general; y oye, no es tan malo; tal vez, además, en Salamanca era más fácil porque, pues bueno, si llegabas a buscar a alguien o a que ese alguien te invitara a un café y no estaba, pues el paseíto era… eso, un paseíto; aquí hablamos de que un paseíto puede ser equivalente a ir a Alba de Tormes o a Ledesma; o sea, que está bien.

Además, tal vez también tenga que ver con edades y tiempos; eso que entonces daba uno por normal, ahora no creo que tampoco a mí me haga gracia en según que casos…

También hay que reconocer que el celular/móvil se ha vuelto espacio propio e invasor a la vez.

Pues eso, que esto de hacerse mayor implica aceptar que también vamos siendo habitantes de añoranzas, de nostalgias; que la memoria nos hace trampa a veces… Y que de vez en cuando a uno le gustaría que alguien le cayera, de sopetón –y mejor vía mensajito, por si no es momento oportuno– para tomar algo, dar la vuelta, charlar…

Lo del “bar de la esquina” es más jodido porque aquí eso de las licencias de alcohol es todo un lío… y en los cafecitos no suele haber tele… Y para ver los partidos, por ejemplo, pues sí que hay que caer en la “previa cita”, por lo que casi siempre los veo, a los que tengo acceso, solo en casa.

Y el Madrid, este año, ha puesto a prueba mi resistencia cardiaca.

O sea, que ya es jueves pero bueno, ¿alguna propuesta para ver la final de la Champions o saliendo de mi clase me voy a verla en casa?

