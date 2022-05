“La sociedad ha avanzado mucho, España es un país mucho más tolerante, eso es innegable”

“La sociedad ha avanzado mucho, más despacio de lo que nos gustaría, pero eso ocurre casi siempre con los movimientos sociales. España es un país mucho más tolerante que hace 20 años, eso es innegable”. Así lo señalan desde el colectivo Iguales en Salamanca, que además este 2022 celebra 25 años de andadura y de labor en favor de la visibilidad de la diversidad afectivo-sexual y de género. Durante este tiempo, “ha pasado mucha gente por aquí, eso nos enriquece y aporta muchos puntos de vista de diferentes geografías y edades, y creemos que realmente hemos avanzado mucho. Las dificultades de los primeros años a la hora de celebrar un Orgullo, por ejemplo, ya no tiene nada que ver con los formatos que hacemos ahora”.

Sin embargo, al igual que sucede con las reivindicaciones de otros colectivos, la sociedad va unos cuantos pasos por delante de la clase política. Y es que Castilla y León es una de las tres comunidades autónomas de España que todavía no cuenta con una ley LGTBI+ autonómica. “Nos encontramos en una comunidad autónoma en la que es difícil volver atrás, porque ya de por sí estamos muy atrás”, apuntan desde Iguales en Salamanca. “Esta comunidad es una de las tres últimas que quedan en España por aprobar este texto, pero no hay ninguna intencionalidad ni interés político”, por lo que, “políticamente hablando no nos preocupa demasiado, porque al no haber habido grandes avances, tampoco es que vayamos a perder mucho porque no tenemos textos que nos amparen”.

Lo que sí “nos puede preocupar es el aumento de los discursos de odio, porque, aunque a nivel político, quienes tienen el altavoz mediático solo apuntan, a lo mejor otras personas que escuchan ese tipo de discursos son las que luego llevan a cabo agresiones en la calle, insultos”. “Eso sí puede ser un poco más peligroso, los discursos de odio promueven actos desagradables, sobre todo en redes sociales, ahí es muy fácil lanzar la piedra y esconder la mano”, añaden al respecto.

Después de un cuarto de siglo de andadura, quedan “muchos retos por delante”, incluido el defender los derechos conseguidos y que “pueden ser negociados ni cedidos”, al tiempo que hay que seguir trabajando en “la visibilidad, porque sigue haciendo falta”. En este aspecto, las redes sociales también pueden ser un aliado, porque “te permiten conocer referentes y personas con las que te puedes identificar sin necesidad de salir de tu casa, y eso ayuda a la asimilación de cómo es cada persona”.

Iguales, 25 años de lucha LGTBI+

Iguales es una asociación que se caracteriza, “como la ciudad de Salamanca en la que la población es cambiante, porque en el caso de la gran mayoría de la gente que puede participar en los movimientos sociales su estancia en la ciudad es temporal por estudios”. 25 años de andadura (15 en el caso de Iguales USAL) que bien merecen una celebración. Así, durante todo el mes de mayo (de lunes a viernes de 9 a 14 horas y de 17 a 20 horas, en la sala de exposiciones del Espacio Joven (calle José Jauregui), se podrá puede la muestra ‘Iguales, 25 años de lucha LGTBI+ en Salamanca’,

A través de pancartas, banderas, cartas recibidas, recortes de prensa, fotografías, carteles de actividades y revistas editadas por Iguales, entre otros materiales, se repasa la actividad llevada a cabo por este colectivo durante estos 25 años.

Los asistentes a la muestra podrán encontrar, entre otros materiales, cartas a través de las cuales las personas anónimas que conocían la existencia de Iguales se comunicaban con la entidad para transmitir sus inquietudes, dudas o simplemente desahogarse. También se pueden encontrar las revistas que se editaban por personas de la propia asociación y que abordaban las cuestiones relacionadas con la homosexualidad a principios del siglo XXI. Una colección de carteles con las actividades y servicios más destacados que se han ofrecido dentro de Iguales ocupa también una parte importante de la exposición, dando a conocer iniciativas que buscan la visibilidad y la lucha contra la LGTBIfobia.

Y, por otro lado, el último fin de semana de abril han celebrado una gala en el Teatro Juan del Enzina, con entrega de premios a personas que han destacado por su activismo en cuestiones LGBI+ en la ciudad. “Una gala que hemos querido que fuera un punto de encuentro para celebrar estos 25 años de una manera cercana y en la que todo el mundo se sintiera incluido”.

Por una sociedad diversa y respetuosa con los derechos LGTBI

El día 17 de mayo se celebra el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, una fecha que coincide con la jornada del año 1990 en la que la Organización Mundial de la Salud (OMS) eliminó la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. Una jornada para reivindicar los derechos LGBTI y luchar contra las desigualdades a las que se enfrenta este colectivo.

La sociedad española es mayoritariamente una sociedad diversa y respetuosa con los derechos de las personas LGTBI, que lucha contra las discriminaciones por razón de orientación sexual, identidad de género, expresión de género o características sexuales. Por eso, España se sitúa entre los países donde las personas LGTBI se sienten más libres y seguras para ser y expresarse en todas sus dimensiones.

Con la aprobación del matrimonio igualitario el 30 de junio de 2005 y su entrada en vigor a partir del 3 de julio de ese mismo año, España se convirtió en el tercer país en legalizarlo en el mundo y en un referente en el reconocimiento de los derechos de las personas LGTBI a nivel internacional.

Sin embargo, es necesario seguir avanzando hacia una ciudadanía plena en derechos y libertades. La promoción de la igualdad de las personas LGTBI obliga a la puesta en marcha de medidas específicas en diversos ámbitos, por ejemplo, para prevenir y erradicar el acoso homofóbico y transfóbico, para impulsar las políticas de gestión de la diversidad en el ámbito laboral, o para fomentar la inclusión sociolaboral de las personas trans.