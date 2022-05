Roberto Íñiguez amplia su contrato hasta los cinco años en el Perfumerías Avenida

Roberto Íñiguez ha decidido comparecer en rueda de prensa de la mano de Jorge Recio, presidente del Perfumerías Avenida, para hablar en medio del ruido que había alrededor de su futuro. En ella, el club ha anunciado que el vitoriano ha renovado hasta los cinco años con una fórmula de 3+2. De esta manera, el director de orquesta seguirá hasta 2025.

Jorge Recio

Motivo: "Es la primera rueda de prensa tras esta magnífica temporada. Habéis respetado mucho nuestros tiempos o acontecimientos. No había que desestabilizar con nada a las jugadoras. Solemos trabajar en la sombra y con mucho tiempo. Hablando con Roberto, en el mes de noviembre nos dijo que está acostumbrado trabajar a largo plazo y que iba a cumplir el contrato. Quiere pensar en el futuro. Ahora tiene cinco años de contrato. Dos más los tres firmados antes. Ahí quedó guardado desde el día 23 de ese mes".

Recapacite la Federación con el calendario: "Los clubes somos solidarios para lo que nos conviene. Hubo un compromiso verbal de reducir la Liga a catorce, pero luego nos dicen que eso tenemos que aprobarlo entre nosotros. No hay gente en ese nivel. Todo debe ir a votación. Jugando Europa es el lugar en el que hacemos grande a la Federación. Ojalá este Avenida llegue a una final sin Lou o Copper. Hemos planteado cosas para ahorrar semanas y tener una Liga que acabe a finales de abril para poder fichar a esas jugadoras. Dan nivel a la Liga. Copper quería quedarse, pero no puede ser. Igual que Tiffany Hayes, que quería volver. Tiene pinta de ser una Liga de 16 equipos. El año que viene va a ser aún peor y esos problemas solo los vamos a tener los franceses y nosotros. El día 28 de abril hay una Asamblea, pero nos hemos quedado solos. No estuvo Girona en la reunión que tuvimos y Valencia no se metió mucho. Nos fastidia".

Estrellas: "Competir con ellas y que se queden sin jugar la final no lo podemos hacer. Es más conveniente una plantilla para darlo todo. Que nos falten esas jugadoras no tiene sentido porque no puedes competir. Sabemos que no va a ser fácil. Dos Final Four seguidas son un sueño para este club. Hay confianza plena en Roberto y él lo va a intentar".

Plantilla: "Silvia, Maite, Fas y Vilaró tienen contrato. Nadie más. Estamos contentos. Ya iréis conociendo las cosas".

Salidas: "Hay negociaciones. Sabemos que Lou no sigue, igual que Copper. Esas son bajas fijas. Con el resto ya me pillaría los dedos y hay posibilidades. Hof también sale. Ha crecido con Roberto. Son jugadoras muy golosas. Ella nos dijo que si nos acercábamos a la oferta, se quedaba".

Roberto Íñiguez

Nuevo contrato: "Lo hice para adelantarnos a los demás. Seguro que muchos esperaban otra cosa y lo firmamos en noviembre, pero el protagonismo no es para el entrenador. Han llegado cosas, ofertas y no lo digo con chulería. Todo lo contrario. Estoy aquí porque me siento querido y debo estar. No me veo en Turquía ni en ningún lugar. Llegó una cosa de una Federación que era el 'caramelito' que todo el mundo quiere. Hubo dos reuniones. Un seleccionador nacional tiene que tener exclusividad. Más aún en el extranjero. Siempre hablo con el corazón. Estoy contento. Quiero vivir las complicaciones aquí".

Dudas: "Cuando acabas una temporada con un gran desgaste por parte de todos, creo que lo que hay que hacer es descansar. Firmo este contrato para tranquilidad del club. Si un año me siento con Jorge y le digo que tengo que parar, él me va a decir que por supuesto. Eso intenté expresar. Quiero cerrar todo porque no puedo desconectar. Soy obsesivo y honesto".

Crecer: "Tiene que crecer el proyecto en todo. En los pequeños detalles. Hay que ser más flexibles y hacer todo un poco mejor. Lo que no cambia se va a estancar. Hay que pensar en el futuro. Yo veo aquí a tres personas montando el pabellón, pero en Valencia vi a 500. Es un desgaste para todos ese tipo de cosas. No podemos pensar que con esto es suficiente".

Sin norteamericanas: "Me preocupa cerrar el mejor equipo posible con las limitaciones que tenemos. Hay que hacer un grupo fuerte e ir en un nivel muy fuerte. Es el futuro que viene. Las grandes estrellas NBA no van a jugar aquí, pero sí en otros países. En Europa vamos a sufrir. Hay que valorar lo que hemos hecho y me acuerdo de momentos en los que las hemos pasado putas. Nosotros no vamos a estar en historias de Allen, Torrens...".

Calendario: "El presidente o Mendéz toman las decisiones. No va a haber más Final Four. Tienen que saberlo en la Federación. Deben darle una vuelta".

Plantilla a construir: "Hay opciones. Estamos en ello. Me está pasando en Avenida lo que no me ha pasado en otro lado. No me han llamado tantas jugadoras o agentes para venir aquí nunca. Después de la Final Four fue una avalancha. No quiero decir nombres. Te llaman y quieren vivir esto, pero les dices lo que pagamos y no se lo creen. Y no vienen. Veremos qué perfiles de WNBA pueden venir, al igual que las europeas. Hay que reconstruir mucho. Queremos un grupo de 11, pero también puede ser de 10 o 12. Llevamos desde diciembre trabajando. Parte de mi desgaste es por eso. Veo mucho baloncesto. No viene una sola jugadora sin que no sepa todo de ella. No se ficha aquí por estadísticas".

Cinco años: "Si no me echan, sí. En Valencia he entrenado once años en diferentes cosas. Me ha convencido la posibilidad de planificar a medio plazo, ser feliz y hacer lo que te gusta. No estoy aquí por dinero, lo estaría en Turquía. Estuve dos años allí y mi etapa terminó. No me apetece. Quiero estar cerca de mi familia. Estoy contento con lo que gano porque es por lo que el presidente me puede dar. El ambiente que he vivido no quiero perderlo. El trato vuestro también ayuda, igual que el cariño de la gente. Un hombre con cáncer de próstata me dijo que le daba la vida verme en la Plaza".

Salamanca: "Soy muy fácil. Y sencillo. Soy pesado porque cuando todo el mundo quiere relajarse, yo no. Me gusta ser así. Intento aprender porque me equivoco mucho".