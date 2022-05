Pilar Salamanca en la Feria del Libro: Poesía incendiada en su nuevo libro

Tiene la voz de la poeta, narradora, traductora y profesora Pilar Salamanca cualidad incendiada. Y sus palabras queman, traspasan y nos iluminan, ráfaga que abrasa cuando lo que no puede decir de otra manera, se convierte en poesía. Una poesía que, en la mañana fresca de sábado de Feria resuena en este espacio que por la tarde tendrá las alas y los cantos del diálogo poético de Antonio Colinas y Asunción Escribano. El sábado último de Feria es poesía incendiada. Y en este libro Deseop de no ser yo, la voz ardiente de la autora vallisoletana, impenitente viajera, habitante del mar, se eleva para decir “No me resulta fácil hablar de lo que escribo”.

Quizás porque su escritura poética, con la contundencia conversacional que caracteriza su discurso, es ética y directa y se le impone “Son pensamientos que me piensan a mí y no al revés”. Pilar Salamanca, novelista de fuste, mujer de firmes convicciones se siente impotente ante el mercado de las palabras. De ahí que edite su poesía en sellos independientes que tienen la cualidad de los libros que imitan la textura de la estraza, que llevan la sencillez como bandera de una poesía que no hace que suceda nada, y que sin embargo, da voz a aquellas que no la tienen y que se manifiesta a través de esta mujer que nos habla con hermosa contundencia.

Tiene la escritura de Pilar Salamanca una claridad meridiana. Quizás dolorosa porque hay quien prefiere vivir sin oírla. La voz de sus “desolladas” no es cómoda y debe ser silenciada. Pero Para Pilar Salamanca los escritores que no se respetan a sí mismos no cuentan, y tiene muy claro el papel ético de sus palabras que representan a quienes viven sin voz. Entre quedar bien y decir la verdad, Pilar Salamanca prefiere ser políticamente incorrecta, poéticamente incorrecta. Y su hermosa voz se alza rompiendo todas las convenciones aunque como bromea ella, respetando las reglas de la ortografía.

Escucho siempre con admiración y entrega la valentía que muestra en cada gesto y cada verso Pilar Salamanca. Entregada a causas que ya no intenta explicar porque ha llegado a la conclusión de que quien no desea entender es porque no quiere escuchar, la autora y traductora afirma que sólo recurre a la poesía en caso de necesidad. Una poesía que, según ella, la estética es ética o no. Un arma cargada de futuro a la manera de Celaya que, ante la rapidez de nuestro paso por la vida, trata de dar voz a quienes no la tienen, esas “desolladas” que no tienen voz y a las que presta la suya. Pilar Salamanca escribe poesía ·”cuando no pude gritar de otra forma. Cuando me hace falta escribir y decir las cosas como las dirían ellas”. Sororidad, compromiso, poner la voz al servicio de otras voces que las circunstancias personales y el compromiso de la autora ha puesto en un camino fecundo y sentido.

Pilar Salamanca, torre erguida de palabras, es dueña de su discurso, es ella. Y con esa fuerza contundente nos cuenta, que hace bien poco, paseando por un campo inglés encontró un letrero que quedó prendido en su mirada: “Pasen por aquí con cuidado y no dejen más que sus huellas”. Aunque ella bromea con el hecho de que no quiere dejar una zarpa de oso, finaliza su sentida presentación con esta hermosa idea, la huella de una hilera de mujeres desolladas, renacidas, que caminan, codo con codo, junto a esta especialísima autora, necesaria autora… una huella común que a todos nos interpela.

Charo Alonso.

Fotografía: Carmen Borrego