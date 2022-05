María, sobre la viabilidad del Salamanca UDS el año que viene: "No corre peligro. Rotundamente. Van a seguir y no van a arrojar la toalla"

María Hernández, entrenador del Salamanca UDS, ha comparecido ante los medios de comunicación tras el varapalo a Tercera RFEF.

Ánimo: "Estamos fastidiados. Agradezco el trabajo al equipo, tanto a los jóvenes como a los que no lo son. Ya se lo he dicho uno a uno en el vestuario. Hemos remado, pero no nos ha dado para jugar el playout. Me habría gustado llegar a la última jornada dependiendo de nosotros mismos".

Orgulloso: "Siempre se puede mejorar. Mi conciencia está tranquila. Todo suma y vale para empujar. Hemos descendido todos, yo el primero".

2-1: "Pregunté con el 2-1, antes no. No podía perder tiempo en eso. Tienes que estar centrado en el partido. Hemos remontado y le hemos dado la vuelta".

Futuro: "Tengo contrato. Hoy es día de reflexión. Hay que hablar con el club. Estoy contento. Siempre se pueden arreglar cosas. He cometido errores seguro".

Arreglos: "Son reflexiones que tengo que hacer con Rafa, Mora y Manuel. Tengo una serie de cosas que creo que se pueden mejorar. Se las diré, claro. No es el momento".

Viabilidad del club: "No corre peligro. Rotundamente. Me confirmaron un año más independientemente de la categoría. Van a seguir y no van a arrojar la toalla".

Afición anima: "Sobran las palabras. No se ha movido casi nadie. Tiene que haber comunión con la afición".

Descensos en tres equipos: "Es para hablar de la estabilidad. Cada equipo tiene lo que ha sembrado. Se han hecho cosas mal. En los próximos días hablaremos".

Renovaciones: "Hay que sentarse primero y hablar con el club. Por respeto a todos".

Reflejo de la temporada: "Antonio hizo un buen trabajo. De mi parte a aquí sí que ha habido partidos en contra, pero hemos podido darle la vuelta".

Si hubiera firmado antes: "No tengo ninguna sensación porque no vale decir nada de lo de antes. He empezado a trabajar a partir de ahí. Cada uno llega en su momento. Hay que hacer el análisis cada uno y también del club o de los jugadores".

Gradas vacías: "No sé los que había, pero puede ser que hubiera como contra el Navalcarnero o el Ceares. Igual han venido 3.000 y algo. He llegado hace meses y había menos de eso. Se ha incrementado a raíz de las últimas jornadas".