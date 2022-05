La Provincial echa el telón sin pasillo al filial de Unionistas por su ascenso

El equipo blanquinegro ha sido el campeón en la jornada anterior, pero el Villamayor ha optado por no hacerlo al no ser obligatorio

La Provincial de Aficionados ha echado el telón sin pasillo al filial de Unionistas por su ascenso. El equipo blanquinegro ha sido el campeón en la jornada anterior, pero el Villamayor ha optado por no hacerlo al no ser obligatorio. No obstante, dicho acto ha sido el aliciente del fin de semana.

RESULTADOS

Jai Alai 2 - 2 Ribert

Carbajosa 0 - 0 Hergar

Guijuelo B 4 - 0 Pizarrales

Monterrey 0 - 4 Navega

Villares - Sporting Carbajosa

Villamayor - Unionistas B

Pizarrales B - Ciudad Rodrigo B