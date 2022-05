¿Hay algún certamen nacional para premiar a la ciudad menos limpia?

Me hago a mí mismo y hago en público esta pregunta, para encontrar una respuesta al furor por el que bastantes ciudadanos (seguramente no solo salmantinos) han comenzado a inundar de basura las calles, parques, plazuelas y descampados de nuestra ciudad.

Desde que oficialmente se dio la orden de la no obligatoriedad de llevar mascarillas en el exterior y coincidiendo con estos calores veraniegos de esta primavera, la falta de limpieza y educación se ha extendido como reguero de pólvora: gente joven que deja en cualquier sitio latas, botellas de refresco que acaban de consumir, envoltorios de patatas y aperitivos que suelen consumir los niños, colillas y cajetillas de cigarrillos de jóvenes y adultos, fumadores solitarios o en grupo, dejan cada día como un pequeño estercolero ( una hora después de que haya finalizado el trabajo bien hecho de los empleados de la limpieza) los asientos públicos de las paradas de autobús, los pocos parques de la ciudad, las aceras, las inmediaciones de colegios, de los hospitales, los centros comerciales y un largo etcétera, que produjo mi pregunta inicial: ¿es que alguna institución ha creado algún premio a la suciedad pública?

¿Cómo es posible que a muchos cientos de ciudadanos se les ocurra tirar las mascarillas que sirven para proteger de los virus en medio de la calle? ¿No han visto suficiente dolor, miedo, esperanza, a su alrededor para que su sentido común les diga que no es bueno tirar una cerilla a un bosque incendiado?

En esta ciudad hay suficientes papeleras y dispositivos de limpieza (personal, maquinaria, horas de dedicación) para que busquemos la causa de la falta de limpieza exclusivamente en un porcentaje de sus habitantes. Y tenemos suficientes años de experiencia para concluir que una campaña de limpieza ciudadana que no incluya multas por ensuciar los espacios públicos está abocada al fracaso.

Hemos conocido en España ciudades sucias que han cambiado 180 grados hasta convertirse en algunas de las ciudades más limpias de nuestro país. Todas ( que yo sepa) han incluido en las campañas de limpieza, multas a los infractores; por supuesto que no se trata de arruinar o dañar la maltrecha economía de muchas familias, sino de enseñar que los espacios públicos son de todos y por tanto hay que cuidarlos como se cuida el interior de nuestras casas. Los salmantinos no nacen con un equipaje de ciencia infusa ciudadana, por el hecho de haber nacido en una ciudad con unas de las universidades más antiguas y prestigiosas de Europa: también hay que enseñarles lo obvio de las normas de convivencia; entre las primeras está que la suciedad siempre conlleva riesgos de trasmisión de enfermedades.

Animamos a nuestro Ayuntamiento a no dudar a la hora de diseñar una campaña de limpieza eficaz, incluidas las medidas que algunos juzgan poco populares, como las multas. No creo que ningún grupo político, ni ningún ciudadano respetable no apoyara esas medidas, que se han demostrado (desgraciadamente) de las más eficaces para conseguir una ciudad limpia y sana.