El amor no se cansa

“El alma que anda en amor ni cansa ni se cansa” (san Juan de la Cruz)

El amor es descanso, es vida, es ilusión y fuerza para vivir. La falta de amor nos pone tensos y produce cansancio y hastío. Nos agota el tener que vivir sin nada ni nadie. Nos fatiga y hastía lo que nos queda por andar. El amor no harta, no se desgasta. Engendra todo lo bueno que se pueda desear, puesto que nos hace semejantes a Dios: bondadosos, misericordiosos comprensivos, fuertes.

Si tienes pensamientos desagradables respecto a alguien, experimentarás la manifestación de esos pensamientos desagradables. No puedes perjudicar a otro con tus pensamientos solo te perjudicas a ti mismo. Si tienes pensamientos de amor, tú eres el que recibes los beneficios; si en tu estado de ánimo predomina el amor, la ley de la atracción o la ley del amor responderá con toda su fuerza porque te encuentras en la frecuencia más alta posible.

No es fácil amar. Las palabras mueven, los ejemplos arrastran. Es verdad. No hace falta que traten de convencernos de que el mejor remedio para acabar con toda clase de dependencias es que el que da el consejo sea libre. Pero por desgracia vemos que la práctica es muy distinta, pues “es más fácil predicar que dar trigo”.

“Cuando escogemos únicamente al Amor como director de nuestra mente, podremos experimentar la fuerza y el milagro del Amor” (G. Jampolsky)

Cada uno puede elegir la vida o la muerte, el amor o el odio. Para optar por el amor hay que descubrirlo y vender todo, porque el amor es lo más grande y la mayor riqueza que podemos tener. Al dar, recibo. Dar es recibir, esta es la ley del amor. Cada uno da lo que tiene, no podemos dar amor, si hay rencor en nosotros.

Es necesario optar por el amor. Se opta por el amor con un compromiso decidido de amar en todo momento y circunstancia, a todos y a cada uno. La opción de amar conlleva la resolución de no eludir ningún esfuerzo de amar. Se aceptan las derrotas, pero hay un empeño en perseverar hasta el final, en la lucha y en la elección. Optar por el amor no es escoger la victoria, es simplemente elegir el amor como lo más importante y único que merece la pena en la vida. Parece un sueño y rea­lidad imposible, lo que es imposible para los seres humanos, no lo es para Dios.

“Cuando aceptamos al Amor como nuestra única realidad, podemos considerar que la salud y la plenitud son el equivalente de la paz interior, y la curación el equivalente de habernos liberado del miedo. Amar, pues, es liberarnos del miedo.

De acuerdo con esta ley, cuando damos amor a otros, nosotros mismos somos los beneficiados, ya que lo que damos, simultáneamente lo recibimos.

“La enfermedad que padece el mundo, decía M. Teresa, la enfermedad principal del humano, no es la pobreza o la guerra, es la falta de amor, la esclerosis del corazón”.

Nuestro mundo funciona a las mil maravillas, dicen algunos, pero en realidad lo que le falta es el corazón, el alma, el amor.

El amor es vida para todos, pero principalmente para los niños. Dicen que la falta de amor acabó en el siglo XIX con más de la mitad de los niños nacidos. La falta de una mano cariñosa, de una mirada, de una palabra tierna, del abrazo materno, debilitaron y llevaron a la muerte a aquellos niños para los que la vida no tenía ningún sentido.