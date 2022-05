Tula Varona visitará la villa de Candelario este sábado

La Plaza del Solano de Candelario, a las 20:00 horas de este sábado, tendrá el placer de acoger la visita de ‘Tula Varona’, una pieza escrita por Valle Inclán, incluida en su serie ‘féminas’, en las que el autor gallego dibuja diferentes historias donde la mujer adquiere el papel principal.

Cristina Izquierdo, promotora de la compañía burgalesa Brama Teatro, repite visita a la villa de Candelario, donde ya actuó hace un año con otro de los espectáculos de la artista. La actriz se muestra “alegre de volver a esta comarca y me complace porque fue una actuación muy bella en la misma plaza, además me quedé con ganas de conocer Candelario y esta vez espero hacerlo” relata.

El mundo de la cultura ha sido uno de los más afectados por la pandemia durante estos años anteriores y, aunque se atisba algo de luz, “hemos sobrevivido malamente, fuimos el primer sector que cerro y el último en abrir en Castilla y León. Siempre hemos sido un sector duro, pero Brama Teatro ha tenido que reinventarse en propuestas más versátiles, más sencillas, pero más directas y una de ellas es ‘Tula Varona’, que surgió durante este tiempo” explica Cristina.

“En cierta manera la historia de ‘Tula’ es la nuestra, la de la supervivencia de una mujer que tuvo que afrontar tiempos difíciles, duros, a no ser aceptada y que nace precisamente en otra pandemia, con toques muy ‘valleinclanescos’, muy esperpéntico… y en cierto modo nos recuerda a lo que hemos vivido en estos años” señala la intérprete que sube sola al escenario, usando diferentes técnicas para dar vida a varios personajes a través de una marioneta o una calavera, sin perder de vista el papel principal que recae sobre la mujer protagonista de esta historia “hecha para disfrutar y para sacar nuestras propias conclusiones. Hay crítica social, una reflexión que nos pone ante el espejo, como me pasó cuando cree esta obra y que no deja indiferente a nadie” dice con optimismo Cristina Izquierdo, que tiene una cita este sábado, en Candelario.