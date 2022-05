¿Por qué marcar la X Solidaria?

LO QUE QUIZÁ NO SABÍAS

Un sencillo gesto con el que se ayuda a las personas en situación de vulnerabilidad. La asignación fiscal del IRPF permite a los contribuyentes elegir el destino de una pequeña parte de los impuestos que ya les han sido retenidos durante el año. En concreto, les permite destinar un 0,7 % de su cuota íntegra del IRPF a 'Actividades de Interés Social'. Un 54% de contribuyentes marcaron la casilla de fines sociales en 2021, lo que se traduce en 11,6 millones de contribuyentes.

Al realizar la declaración de la Renta existe la opción de elegir entre destinar el 0,7% del IRPF a la realización de programas que desarrollan las organizaciones sociales, destinar el 0,7% a la Iglesia Católica o combinar ambas opciones (señalando las dos casillas, de forma que ambas aportaciones se sumen (07% + 0,7% = 1,4%).

La elección de cualquiera de las dos opciones de asignación no tiene ningún coste económico para los contribuyentes, por lo que la cantidad resultante a ingresar o a devolver no se verá en ningún caso modificada. Por tanto, marcar la casilla 'Actividades de interés social' no supnoe pagar más, sino que nuestros impuestos se detinen mejor y que se inviertan en actividades sociales.

¿A qué personas se dirigen los programas que se financian con nuestra aportación?

Las personas mayores, a las personas con discapacidad, a jóvenes, a mujeres, a las familias y a las personas migrantes... son quienes se benefician de la solidaridad ciudadana que queda manifiesta cuando se marca la casilla de Actividades de Interés Social.