Merca What acerca el emprendimiento a los Salesianos

El gerente de Merca What, Sergio Alonso, en el Colegio Salesianos

Merca What presentó en el Colegio Salesianos de Salamanca su nuevo proyecto empresarial. El dirigente del mismo, Sergio Alonso, volvió al centro que un día le formó para dar una conferencia ante los alumnos de los Ciclos de Grado Superior de Marketing y Publicidad, de Administración y Finanzas, de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma, de Administración de Sistemas Informáticos en Red y de Instalaciones Electrotécnica. Explicó su trayectoria laboral y aprovechó para dedicarle unas palabras a Olga, profesora recientemente fallecida, que en un pasado le dio clase.

Merca What se presentó como el primer supermercado online que llegará a cualquier punto de España en menos de 24 horas, o en menos de 20 minutos con su servicio: Merca What Express. Comenzará su andadura por la provincia de Salamanca, sede principal, hasta ir conquistando Castilla y León y el resto de Comunidades Autónomas. La bolsa de trabajo está abierta para todo aquel que esté interesado en formar parte de esta empresa, que por ahora necesita personal en: telemarketing, marketing digital, informática, administración y reparto a domicilio. Los aspirantes deberán enviar su currículum al correo: [email protected], aunque también está habilitado el teléfono 923 70 82 27 para cualquier consulta. Además, en su web www.mercawhat.com o en la app de Merca What aparece su dirección de contacto y todo el catálogo de más de veinte mil productos que estarán a la venta a partir del 1 de junio.

El acto concluyó con la entrega de un cheque regalo de cinco euros y un sobre de jamón ibérico a todos los asistentes ya que, esta delicatessen tiene mucho que ver con Salamanca y con el nacimiento de este proyecto, que deriva de otra gran compañía creada por Alonso: What Jamón, fundada en 2019. El salmantino apeló al esfuerzo y a la pasión para decir que estas son las claves de su éxito y dejar constancia de que con ellas no hay nada imposible. Toda una lección de vida para los allí presentes.