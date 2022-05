Las 'bombas' de Íñiguez en el Avenida: siembra la duda de si sigue, dice que Hof se marcha y que Copper no se ve en Europa

Roberto Íñiguez nunca deja indiferente a nadie cuando se pone delante de los micrófonos, pero más aún tras proclamarse campeón de Liga con el Perfumerías Avenida. Por ello, el entrenador habló de su futuro y del de varias jugadoras, según Gigantes, dejando varias 'bombas' para una temporada sin estrellas norteamericanas en el club, de acuerdo a lo comentado por Jorge Recio, el presidente del club, recientemente a la Cadena COPE.

Su continuidad: "Ha sido una temporada larga, dura, maratoniana y jodida para todos. Desgastadora a tope. Estoy muy desgastado. Incluso me atrevo a decir que necesitaré parte del verano para pensar qué voy a hacer".

Copper: "Le he dicho que estoy muy orgulloso de ser su entrenador. Yo siempre aprendo de las jugadoras buenas. Ha sido un año complicadísimo para ella. No sé si voy a descubrir un secreto, pero me ha dicho: 'Coach, casi seguro que no voy a jugar en Europa el año que viene, pero si lo hago en algún sitio va a ser para ti en Avenida. Dime cuánto dinero tienes y me lo pienso'. Le he dicho 'poco' y me ha contestado 'tú dímelo'".

Hof: "Lo que sé es que las jugadoras que vienen a Avenida, cuando se van, lo hacen ganando mucho dinero en otros equipos. Y estoy muy orgulloso. Y ahora Emese Hof se va a ir, se van a ir muchas. Vamos a tener que reconstruir todo, el año que viene va a ser más difícil todavía. Son muchos años ya y hay que tener la energía y pasión para afrontar esto. Voy a ser muy honrado si estoy".

Fasoula: "Ha crecido conmigo porque he sido su entrenador, pero ha crecido con su trabajo. Nos hemos pegado mucho hasta que ha entendido cuál es el camino. Si tú quieres crecer y mejorar, hay un precio que pagar. Ese precio hay que estar dispuesto a pagarlo. Desde la comodidad no se mejora. Si te digo el contrato que tiene este año, te descojonas".