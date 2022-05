La doble vida de David Gallego: entrenar con el Monterrey y jugarse el playoff a Primera RFEF con el Cristo Atlético

El mundo del fútbol siempre tiene algo que contar. En este caso, la doble vida de David Gallego no deja indiferente a nadie por la particularidad de su caso. Así, el defensa, de tan solo 28 años de edad, se encuentra enrolado en las filas del Cristo Atlético, conjunto que milita en Segunda RFEF, y hace poco tiempo ha aprobado una oposición para trabajar en el Ayuntamiento charro dentro del Servicio de Deportes.

Por ello, su labor en el Consistorio es completamente incompatible con el hecho de entrenar en Palencia por horarios, por lo que ha tenido que buscarse las habichuelas y ha empezado a ponerse la indumentaria del Monterrey, que compite en Regional de Aficionados, con la idea de seguir siendo clave en el objetivo de ascender a una soñada Primera RFEF.

“Siempre he sido muy sincero y desde que fiché en agosto les dije que estaba estudiando una oposición y que existía esta opción de sacar la plaza. Es verdad que se ha precipitado todo un poco porque no pensaba que me iba a incorporar antes de que terminase la temporada, pero en el club lo entendieron en su día. El Monterrey sé cómo funciona y entrena muy bien. Se adecuaba a lo que necesitaba. También hago un trabajo por mi cuenta y está funcionando por ahora”, relata el salmantino a este medio.

Por otro lado, David Gallego cuenta cómo le explicó al vestuario lo que iba a pasar y asegura que “todo el mundo entiende que ha sido una cosa puntual en el último mes de competición. Hay que sacar esto adelante entre todos y yo le dije a mis compañeros de Palencia que iba a dar el 100%, pero que luego ya sería decisión del entrenador ponerme o no”.

Además, el defensor se ha deshecho en el elogios hacia el decano del fútbol local: “Hay compañeros que han sido profesionales y son grandísimos jugadores, aunque ahora estén en una categoría más baja. No noto gran diferencia. Con Armando (el entrenador) no me escondo. Somos buenos amigos y le conozco bien desde que coincidimos en el Salmantino, siempre me pregunta si necesito algo”.

De este modo, el lateral es consciente de lo complicado que será mantener este estilo de vida y siembra la duda de que su carrera siga adelante, dado que indica que “el Cristo entrena por las mañanas y mi trabajo es de 8:00 a 15:00 horas, por lo que es totalmente incompatible. No he pensado en lo que va a ser de mí el año que viene. Bastante tengo ahora encima (ríe). Ya estudiaré todo y decidiré. Me gustaría no plantearme la retirada. Soy muy joven y estoy disfrutando este año muchísimo, igual es el que más de todos. Sí que es cierto que la situación de mi vida ha cambiado y es una posibilidad”.

Por otro lado, el excanterano de la UDS, Unionistas y el Salamanca UDS dispone del título de técnico y no descarta que su futuro siga por ese camino de manera más marcada que en la actualidad: "Soy entrenador nacional y estoy dando clases en diferentes academias del curso. He llevando a equipos de nivel inferior porque siendo jugador de Segunda B no podía más. Estoy preparado porque me he formado. ¿Ofertas? Salamanca es muy pequeña y cuando se corre la voz siempre hay contactos con diferentes clubes. Estoy centrado en terminar la temporada con el Cristo Atlético. No me voy a desvincular del fútbol. Eso es más que seguro".

En definitiva, David Gallego es una rara avis, pero ha dejado más que claro su compromiso con sus dos empleos y desea que al finalizar la última jornada de Liga haya conseguido meterse en la fase de ascenso.