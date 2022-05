Escolares de Santa Marta estrenan los nuevos karts en el Parque Infantil de Tráfico

El alcalde de Santa Marta, David Mingo, ha visitado este viernes junto al concejal de Policía, Jesús Hernández, y el director provincial de la DGT, Miguel Moreno, el Parque Infantil de Tráfico del municipio. El motivo de esta visita no es otro que conocer de primera mano el desarrollo de los cursos prácticos de educación vial que se están llevando a cabo como complemento a la formación teórica que se imparte siguiendo el programa educativo del Centro Superior de Educación Vial de Tejares. Esta formación práctica es posible además, gracias a la reciente incorporación de seis mini karts cedidos por la DGT y que llegaron el pasado verano desde Logroño.

A lo largo de la mañana protagonizaron estos cursos los alumnos de 4º y 6º de Primaria del colegio Miguel Hernández de Santa Marta que recibieron además sus diplomas por participar en este programa de educación vial. Con tan solo 10 y 12 años, los alumnos de este centro santamartino han tenido sus primeras experiencias ‘en la carretera’ pero con todas las garantías de seguridad.

En este sentido, el director provincial de la DGT, Miguel Moreno, manifestó el apoyo institucional a esta iniciativa que calificó de “caballo de Troya”, ya que “consigue entrar a las aulas a través del juego”. Además quiso resaltar la faceta sostenible de estos cursos: “Con este proyecto podemos hablar de movilidad sostenible, ya que se ha reutilizado lo que en principio parecía inservible y que ha resultado ser una iniciativa muy positiva”.

Por su parte David Mingo recordó el proceso de llegada a Santa Marta de los karts, no sin antes agradecer a la DGT la cesión de los vehículos: “Tengo que agradecer su generosidad por esta cesión porque ahora es algo que sólo tenemos nosotros, es una rareza. Cuando conocimos que existía esto en Logroño aprovechamos la circunstancia fuimos a buscar los vehículos, los adecentamos y les cambiamos las baterías, ya que previamente nosotros ya contábamos con este parque”.

El Parque Infantil de Tráfico se inauguró hace ya cuatro años en una vía peatonalizada de la urbanización Signo XXV, concretamente en la calle Dolores Ibárruri. Ocupa una superficie de 750 metros y está habilitada para simular todas las condiciones del tráfico, para ello, cuenta con dos glorietas grandes, otras dos pequeñas, cuatro viales, una intersección, una vía central de doble sentido, dos vías laterales de sentido único, pasos de peatones y estacionamientos.

“La peatonalización de esta calle fue un acierto, porque además de ganar una pista de baloncesto y una pista de futbito, hemos ganado un espacio para enseñar a los más pequeños la educación vial y educarles en valores, algo muy importante para nosotros”, resaltó David Mingo.

Los cursos prácticos que se están llevando a cabo en el municipio, están enmarcados en una formación diseñada por edades que están impartiendo policías locales que han hecho cursos específicos para poder dar estas clases. Están participando todos los colegios de Santa Marta que irán pasando progresivamente por el Parque Infantil de Tráfico de Santa Marta.

“Destinar dinero a la formación no es gasto, es inversión, y ciertamente esta es una buena inversión. Me siento orgulloso de ver cómo los chavales de nuestro pueblo tienen estas posibilidades que yo cuando era pequeño no tenía”, concluyó el alcalde.