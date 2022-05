"Soy muy emocional y en Salamanca lo vamos a dar todo", afirma Pasión Vega

"Me hace mucha ilusión que sea el primer concierto que hacemos allí, con este repertorio tan luminoso, tan puro y tan de raíz", afirma la artista

'Todo lo que tengo' es el título del nuevo disco que Pasión Vega presentará en el Teatro Liceo, el domingo 22 de mayo, a las 19.30 horas, en un concierto que garantiza emociones y diversión, gracias a un cuidado repertorio "luminoso, puro y de raíz", como ha explicado a SALAMANCA AL DÍA la propia artista en la entrevista que a continuación reproducimos.

¿Qué tal está resultando la gira?

Es una alegría enorme poder estar en el escenario, poder compartir la música, lo que llevamos dentro con la gente y poder ver a los espectadores sonreir, emocionarse, y volver a la vida. Yo me lo estoy pasando muy bien en esta gira, el repertorio es maravilloso, muy emocionante, muy teatral y también hay momentos para la distensión y para la diversión, es un concierto muy colorido. Voy con mis compañeros, mis músicos, que son casi mi familia, con los que comparto todo lo que nos va pasando y todo a través de las canciones y de la música es más sencillo.

¿Cómo has encontrado al público tras la pandemia?

Yo durante la pandemia he estado trabajando y he encontrado que el público tiene muchísimas ganas de ese espacio de dos horas de concierto, o de que van al teatro, haciendo algo para el alma, algo cultural, es entrega absoluta y lo necesita nuestra alma, nuestro espíritu y es una manera también, ya no solo de la evasión, sino de conocernos también a nosotros mismos, a través de la música. Y yo también, sobre el escenario, aprendo muchísimo y a través de las emociones en el y nos une, es un gesto de generosidad por parte el artista que hace que se sienta unido a los demás, es una terapia en toda regla

Será tu primer concierto en Salamanca

Salamanca si la conocía, es una ciudad increíble, maravillosa y me hace mucha ilusión que sea el primer concierto que hacemos allí, con este repertorio tan luminoso, tan puro y tan de raíz, y poder hacerlo en el Teatro Liceo, la verdad es que me hace muy feliz. Va a ser un concierto muy divertido.

¿Por qué en este último trabajo decidiste hacer un homenaje a la música y al folclore latinoamericanos?

La conexión de nuestra música de raíz está presente desde hace siglos, desde que nosotros decidimos llegar allí con nuestra canciones, con nuestras tonadas y ellos las reproducían con otro tipo de instrumentos, cantándolas de otra manera, desde ahí surge este puente, esa conexión. A veces creo que se nos olvida y para mí ha sido muy importante este trabajo porque me ha conectado directamente, al reencontrarme con esta música, que ya estaba dentro de mí. Y bueno, aparte de que cuando era pequeñita en mi casa sonaba copla, flamenco y el folclore español, al mismo tiempo mis padres eran muy fanáticos de toda la música que venía del otro lado del Atlántico y de todas estas grandes damas de la canción como Violeta Parra, María Dolores Pradera, la música que venía desde Cuba, desde México, el tango... entonces eso está presente en mi vida desde muy pequeña, desde que tengo uso de razón, junto con la música nuestra y solo quería darle alas a esa visión personal de música latinoamericana en la actualidad, que sigue muy viva, creciendo y aportando muchísimo a nuestra música y viceversa. Yo quería también sentirlo y mostrarlo en mi propia piel y en mi propia voz.

¿Cómo será el repertorio para el concierto en el Liceo?

Es un repertorio de canciones nuevas, escrito por compositores y compositoras contenporáneos, muchos de ellos muy jóvenes, de uno y de otro lado del Atlántico, desde Silvana Estrada, una compositora mexicana que es la bomba, a Jorge Drexler o Jorge Marazu que también han aportado muchísimo a este disco. La apuesta principal y la aventura es que son canciones nuevas con ritmos de peteneras, agua seca, venezolanas, habaneras y se presta mucho a irlo intercalando con las canciones que me han acompañado a lo largo de estos 30 años de mi carrera que se han pasado volando

Además de la actual gira, tu actividad es constante. Participaste en el homenaje a Rocío Jurado, vas a exposiciones, recitales de poesia...

Como dice un amigo mío, hay más tiempo que vida, intento aprovechar el tiempo que tengo en cosas productivas, que me gustan y con las que aprendo, que creo que esto es muy importante, y siempre con la ilusión de que los siguientes proyectos sean mejores y para eso hay que estar a pie de calle y comunicarse con los demás.

Y para terminar, ¿qué mensaje te gustaría mandar al público salmantino?

La música en general siempre es motivo para celebrar y en estos tiempos que hemos pasado tan complicados tenemos motivos para ir al teatro y disfrutar de la música. Si hay alguien que no sepa lo que va a ver, va a ver Pasión en estado puro, una música muy luminosa, llena de colores y con mucha emoción, porque soy una mujer muy emocional y lo que hago lo hago al cien por cien, y en Salamanca lo vamos a dar todo, es un concierto que está muy bien estructurado para que las emociones vayan 'in crescendo'.

Una larga y brillante carrera

Ana María Alías Vega, conocida por el gran público como Pasión Vega, nace en Madrid pero pronto se traslada a Málaga, de donde es originaria su familia paterna, y destaca desde joven gracias a su majestuosa voz, llegando a ganar varios concursos musicales e iniciando su trayectoria a los 17 años de edad con su primer single, Estos detalles.

En 2001 lanza su primer trabajo discográfico completo llamado Pasión Vega, al que sigue su segundo trabajo de estudio Banderas de nadie (2003). Unos años más tarde lanza al mercado Gracias a la vida (2009) con el que, además de recorrer con éxito los escenarios más importantes de nuestro país, irrumpe en el mercado latinoamericano, obteniendo importante notoriedad en Argentina y México. Fruto de esta conexión y aceptación popular nace el proyecto titulado, Pasión en Buenos Aires (2009), un CD+DVD grabado en directo durante los conciertos que ofreció en el Teatro El Nacional de la capital argentina.

Ya 2014 ve la luz su sexto disco Pasión por Cano, un homenaje que la artista quiso dar al desaparecido y atemporal cantautor granadino Carlos Cano y del cual, un año más tarde, publicaría una Edición Especial en la que colaborarán algunos de los artístas y compañeros más admirados por Pasión. Inolvidables interpretaciones junto a Juan Manuel Serrat, Noa, Miguel Poveda, Estrella Morente, India Martínez y su querida Maria Dolores Pradera.

Fruto de su dilatada trayectoria y celebrando sus 25 años de carrera, nace 40 Quilates (2017) y su posterior reedición 40 Quilates Íntimo (2018)

Ahora Pasión Vega, regresa con Todo lo que tengo (2019), un álbum con el que la intérprete se sumerge profundamente en América Latina, en sus raíces y presente musical, en compañía del joven y talentoso músico venezolano Gustavo Guerrero. Un proyecto grabado íntegramente en “El Desierto CasaEstudio“ (México), con miles de colores, timbres genuinos, pureza y sensibilidad únicas.

Su pasión y dedicación por la música han valido a Pasión Vega el reconocimiento y el cariño del público a lo largo de estos años como la Medalla de Oro de Andalucía, así como numerosos reconocimientos en su trayectoria musical entre los que se incluyen varios Discos de Oro, un Disco de Platino, un Premio Amigo y varios Premios de la Música.

Su último disco, “TODO LO QUE TENGO "es mi propio homenaje a la música y al folclore latinoamericanos, a través de un repertorio original y nuevo. En este trabajo están volcadas mis raíces y mis anhelos: cuando pienso en Latinoamérica, pienso siempre en un tronco común que nos une, pienso en todos esos sonidos que nos representan y que nos resultan familiares pero que poco a poco, se van diluyendo o dispersando por la irrupción de las modas o las corrientes musicales. Un trabajo en el que me abrazo a ritmos y estilos que eran desconocidos para mí, de una forma teórica pero míos emocionalmente".

Mi deseo es llevar “mi Sur” a otros lugares y dejarme seducir por la belleza y singularidad de esas músicas. Es el anhelo de aprender, aventurarme y compartir con músicos únicos para plasmar en este lienzo, parte de la riqueza musical y cultural que hay en Iberoamérica y algunas de sus peculiaridades sonoras, como puente de unión para nuestro hermanamiento. Como bien dice Santiago Auserón: La música, la poesía y la sociedad españolas son interétnicas desde siempre”.

Este trabajo se compone de un total de trece piezas escritas por compositores de uno y otro lado del Atlántico y supone un viaje sonoro, un mapa de canciones con las que Pasión nos habla de los orígenes, la libertad, el buen amor, la fe, el cambio… pero también nos habla de amores imposibles, melancolía, antiguas leyendas... a través de ritmos genuinos y universales como son el Danzonete, Son, Bachata, Chacarera, Bambuco Viejo, Sangueo, Rumba Jarocha, Ranchera, Bolero, Bossa, Zamba, Tango... y otros estilos propios del folclore más popular y profundo, nacidos en los barcos y abordados por primera vez por una intérprete española, como es el caso de la Petenera Mexicana y la Malagueña Venezolana.