El emotivo mensaje de Ana Obregón en el segundo aniversario de la muerte de su hijo Aless

Día complicado para Ana Obregón y Alessandro Lequio, ya que hoy, 13 de mayo, se cumple el segundo aniversario de la muerte de su hijo Aless a causa de un cáncer contra el que luchó durante dos años. Una fecha tan especial como dolorosa en la que la presentadora, completamente devastada, ha dedicado una emotiva carta al joven en sus redes sociales, confesando que aunque poco a poco retoma su profesión y su vida, no es cierto que el tiempo todo lo cure.

"Mi Aless. Las palabras no alcanzan cuando lo que se quiere decir desborda el alma", ha comenzado su desgarradora publicación, revelando que hoy no es solo el aniversario de muerte de su hijo, sino también la fecha en la que "se apagó la luz del mundo con tu partida".

"Desde entonces he aprendido a estar en la oscuridad, fingiendo que vivo, respiro, trabajo, existo", admite, dirigiéndose a su niño para confesarle que aunque está totalmente rota, "la víctima" no es ella sino "tú": "Porque con 25 años empezaste esta batalla. Desbordabas tanto amor por la vida, bondad, ingenio, solidaridad y un talento inmenso para tener un futuro brillante iluminándonos a todos los que estábamos a tu alrededor. Un futuro que el Puto cáncer te arrebató", se lamenta.

"Me rompe tu ausencia, la rabia, la injusticia, la tristeza, la melancolía y un cóctel de sentimientos que duelen tanto que muchas veces no puedo soportar", continúa, reconociendo que "el tiempo no lo cura todo, no cuando tienes que decir adiós a tu hijo para siempre".

Una carta en la que Ana le pide algo muy especial a Aless: "Sé que lo entiendes y perdonas mis lágrimas de cada día. Aunque sigan siendo rojas. Por favor no te preocupes por mí, me llenan de amor y compasión todas las personas y sé que tú desde donde estés se lo agradeces cada día".

Además, la bióloga le da las gracias a su hijo por "pintarme el cielo cada mañana de un azul diferente con nubes derretidas para alegrarme". "Papá y yo seguimos tu legado con tu Fundación para investigar el cáncer y ayudar a los demás. Esa es mi única ilusion en este momento" revela, asegurando que es gracias a su "ejemplo de valentía" por lo que se "perdona la vida cada día".

"Mientras tanto seguiré abrazandote en mis sueños. Te echo tanto de menos.. Echo tanto de menos la vida.. Eres el amor de mi vida, por favor no lo olvides nunca. Eternamente juntos, Mamá" concluye, rompiéndonos el corazón al ser capaz de transmitirnos, en pocas líneas, el indescriptible dolor que siente y su vacío tras la muerte de su hijo.

Una publicación que Ana ha acompañado por un vídeo con numerosas imágenes de Aless, y que rápidamente ha logrado cientos de reacciones y comentarios de cariño y de apoyo por parte de sus seguidores, que tanto aliento le han dado en estos dos años para ayudarla a sobrellevar esta insoportable pérdida.

Alessandro Lequio, por su parte, también ha querido homenajear a su hijo en sus redes sociales, con una imagen de Aless de adolescente, el hastag que acompaña todas sus publicaciones desde que falleció el joven, #alessforever y la fecha de su nacimiento y de su muerte, 23/06/1992 13/05/2020.