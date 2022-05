Las renuncias a herencias siguen aumentando con cerca de 400 en Salamanca en un año

Recibir una herencia puede convertirse en un quebradero de cabeza y un problema económico.Los herederos no solo reciben los bienes del fallecido, también las deudas contraídas o que pesen sobre el patrimonio. Y son precisamente las deudas el principal motivo de renuncia a las herencias, tal y como constatan desde el Consejo General del Notariado. Renuncias que no han dejado de aumentar en los últimos años. Y Salamanca no es una excepción. Cerca de 400 salmantinos renunciaron a la herencia que les correspondía durante 2021. En concreto, según las estadísticas recabadas por los notarios, fueron 386 los que rechazaron la herencia.

Hay múltiples razones para rechazar una herencia. Así, por ejemplo, están los costes asociados a la tramitación (impuestos a pagar). También puede darse el supuesto de recibir en herencia un inmueble con una hipoteca mayor que su valor. Además hay quienes rechazan una herencia en favor de otros herederos.

Por lo que atañe a renuncias en Castilla y León, las 3.348 del año pasado representan el punto máximo de la serie anual y un aumento del 26,8% sobre 2020 y del 15,3% respecto a 2019.

La pandemia de la COVID-19 ha traído algunos cambios que se reflejan en las estadísticas de los actos notariales. Así, el incremento de la incertidumbre sobre el futuro, el aumento de la mortalidad y, en definitiva, la creciente preocupación de los ciudadanos por la posibilidad de un fallecimiento repentino provocado por los efectos de la pandemia ha podido motivar a muchos de éstos a dejar todos sus asuntos resueltos en materia sucesoria. El año 2021 se cerró con 40.010 testamentos consignados en las notarías de Castilla y León .