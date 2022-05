Ayllón: "No ganar nos pondría en una situación complicada para el playoff"

Luis Ayllón, entrenador de Unionistas, ha comparecido en un día distinto -el jueves- al habitual -el viernes- por el extraño horario en el que su equipo visitará Matapiñonera para medirse al Sanse.

Convocatoria: “Viajan todos los jugadores disponibles y se queda fuera Nespral por sanción. Van también Óscar Cruz, Fran Gómez y Sergio del Río”.

Playoff: “Tenemos que plantear un partido que solo veamos como buena la victoria e intentar meter presión a los rivales. No ganar nos pondría en una situación complicada para el playoff. Habría que esperar a otros campos”.

Centro del campo sin Nespral: “Lo tengo claro, pero no os lo voy a decir para no dar ventajas al rival. Ya tengo el once".

Sanse: “Hay mucha incertidumbre en el rival tras el cambio de técnico y está en tierra de nadie. Tienen muchas bajas".

Problemas a domicilio: “Encajamos cuatro goles en Majadahonda a pesar de hacer nosotros tres. En Tudela nos quedamos con un jugador menos en la primera parte y sacamos un empate. Necesitamos más de intensidad en nuestro área”.