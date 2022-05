Problemas para el Perfumerías Avenida: "El año que viene vamos a tener que prescindir de las grandes estrellas americanas"

El Perfumerías Avenida tiene un problema importante para su futuro más inmediato. "El año que viene vamos a tener que prescindir de las grandes estrellas americanas", ha dicho Jorge Recio, el presidente del club, de manera tajante en los micrófonos de la Cadena COPE. De este modo, la 'bomba' ha estallado para los amantes del baloncesto femenino.

Por su parte, el conocido mandatario ha explicado el motivo con pelos y señales al periodista Ramón Morales: "No van a poder venir competir con nosotros porque la WNBA se ha hecho una competición mucho más profesional. Les exigen estar en el Training Camp sobre el 20 de abril. La mayoría de las Ligas europeas han reducido calendarios y se comprometen a acabar el 20 o 30 de ese mes".

Sin embargo, el 'jefe' del Perfumerías Avenida ha hecho muchos esfuerzos para las contrataciones, pero asegura que "ninguna de las jugadoras que nosotros intentamos que estuvieran el año que viene van a poder hacerlo. El calendario que fija la Federación va más allá del 15 de mayo. No vamos a poder tener esas estrellas. Tenemos un problema grave".

Por otro lado, Jorge Recio ha dejado una idea sobre la mesa para no tener que renunciar al talento extranjero y le ha dejado un 'palito' al organismo español y a sus rivales: "Deberíamos de empezar a hacer el playoff de ocho a cuatro equipos para no renunciar a esas jugadoras y acortar semanas. La mayoría tenemos que prenscindir de ellas. Muchos clubes no son solidarios con el tema. La Federación debería abanderar esto, pero siempre andamos con prisas. El año que viene va a ser un calendario más de locos".