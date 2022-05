Salva: "Me veo siendo el portero de Unionistas la próxima temporada, ¿por qué no?"

Salva de la Cruz, portero de Unionistas, ha atendido a SALAMANCA AL DÍA en una entrevista tras volver a vestirse de corto el pasado fin de semana al haber encadado varias ausencias por una lesión.

Nueva semana: "El grupo está concentrado y motivado para ir el viernes a intentar llevarnos los tres puntos. Es lo único que tenemos en la mente. Vamos con ganas. Siempre es un palo perder porque lo del Ferrol era un momento clave para dar un golpe en la mesa. Existe la derrota en el deporte. Eso queda atrás y hay opciones. No hay que darse ni un momento por vencidos".

Se han escapado opciones, pero se sigue ahí: "Somos deportistas y siempre queremos ganar, pero hay que ser conscientes de que existen rivales potentes y con una gran estructura detrás. La primera vuelta eran momentos de soñar, aunque son 38 jornadas. Es la realidad. Íbamos disparados. Llegar a estos momentos con opciones de soñar hubiera sido una sorpresa si me lo dicen cuando firmé con Unionistas".

Su lesión: "Son la peor parte del deporte y volverte a sentir futbolista es positivo, aunque ahora tenga limitaciones por las molestias. Vivimos con los dolores y estoy disfrutando, igual que lo hice el sábado pasado en el Reina. Las sensaciones fueron buenas en la portería. Estoy contento".

Sanse: "Lo afrontamos con el mismo respeto que contra cualquier rival. En una parte pueden apretar con mucha fuerza, pero dependerá todo de si marcamos pronto, que sería muy positivo para que se dejasen ir un poco más. Tienen jugadores con experiencia en categorías superiores y no te puedes dormir".

Viernes a las 21:00 horas es extraño: "Sí. Ya hemos jugado algún viernes más y nos adaptamos a todo. Somos guerreros. No queda otra. Eso dificulta más a la gente para que se pueda desplazar, pero intentaremos hacerlo lo mejor posible".

Futuro: "La verdad que todos los años me planteo lo mismo y el mejor momento para decidir es con la cabeza fría. Mi mente está en el viernes contra el Sanse. Cuando termine la temporada ya habrá momento de sentarse. ¿Oferta? Sé que Toni está contento con el trabajo y estas cosas, por respeto a los compañeros, tendría que hablarlo él. Sí, me veo siendo el portero de Unionistas la temporada que viene, ¿por qué no? He disfrutado mucho y mi familia y yo nos hemos encontrado de categoría aquí. Su opinión es más importante que la mía y con ellas tendrán que sentarse en su momento (bromea). En la portería del Reina he vuelto a vivir sensaciones de profesional. Volvería a estar aquí".

Reina Sofía y el césped: "Los campos de césped artificial nos quitan años de vida a los porteros (ríe). Es una medida de presión hacia algunos clubes, pero para los profesionales siempre es mejor. En el caso que no se pueda, uno como el que tiene ahora el Reina también es una opción buena para un fútbol vistoso".