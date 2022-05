Felipe VI inaugura la exposición 'Transitus' de la Fundación Las Edades del Hombre

El Rey Felipe VI ha inaugurado en la tarde de este martes en la Catedral de Plasencia la exposición 'Transitus' de la Fundación Las Edades del Hombre.

Cientos de personas esperaban en las afueras de la Catedral de Plasencia al Rey Felipe VI, quien a su llegada se ha acercado a saludar e incluso firmar autógrafos a algunos de ellos.

Posteriormente, Felipe VI ha saludado a las autoridades civiles y eclesiásticas, con las que ha entrado en la Catedral de Plasencia, donde ha permanecido durante una hora y media aproximadamente, visitando la exposición 'Tránsitus', que reúne 180 obras de arte sacro.

En la inauguración de esta exposición, Felipe V ha estado acompañado de los presidentes de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, y de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; la presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín; la delegada del Gobierno, Yolanda García Seco; o los presidentes de las diputaciones de Cáceres, Carlos Carlos, y de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo; el alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, o el presidente de la Fundación Las Edades del Hombre, José María Gil Tamayo.

Gil Tamayo ha dado la bienvenida a todos los asistentes a la inauguración de esta exposición, de la que ha aseverado que "el patrimonio une y no distingue de territorios" y es una herramienta "para unir y no para crear fronteras", al tiempo que ha incidido en que la exposición "es un viaje para el nuevo mundo".

Gil Tamayo ha resaltado la importancia del proyecto Las Edades del Hombre "por su trabajo con el patrimonio, el impacto que tiene en el territorio y el vínculo y unión" que supone entre Castilla y León, donde tiene su origen, y Extremadura.

En su intervención, José María Gil Tamayo, ha defendido --dirigiéndose directamente al Rey-- que "el patrimonio une, no distingue de limitaciones territoriales", sino que "es una herramienta de hermanamiento, no para trazar fronteras".

Al mismo tiempo, Gil Tamayo ha indicado que "es el anhelo compartido de una noble región y el reto de una fundación nacida en la Iglesia de Castilla y León, que bajo la premisa de la investigación, la concertación y la difusión tiene la responsabilidad de recibir una honda herencia artística y emocional de los antepasados y depositarla en manos de generaciones venideras".

Asimismo, ha resaltado que 'Transitus' hace al visitante partícipe del desarrollo histórico de Plasencia y de su diócesis, del territorio extremeño. "Y nos permite descubrir el carácter polisémico de este tránsito mediante erupciones antropológicas, sociales y demográficas", dicho.

'Tránsitus'

La exposición 'Tránsitus' de la Fundación Las Edades del Hombre podrá verse hasta el mes de diciembre en la Catedral de Plasencia, donde mostrará alrededor de 180 obras expuestas en siete áreas expositivas, denominadas "capítulos", y un epílogo.

Estas áreas están repartidas por el templo catedralicio, en los que se ahondará, entre otras temáticas, en la perspectiva histórica de la ciudad, en su desarrollo social y religioso, y en la importancia que diferentes personajes tuvieron en las expediciones evangelizadoras hacia el denominado Nuevo Mundo.

El primero de ellos será 'Transitus terra. Tierra de paso', al que seguirán, por este orden, 'Aetatis transitus. Cambio de época'; 'Ut placeat Deo et hominibus. Una diócesis para una ciudad'; 'Transitus Dei in historia hominum. La historia de la salvación', y 'In plenitudinem Ecclesiae. La reforma de Trento'.

Tras ellos, el visitante se encontrará con los capítulos 'Transitus maris. entre dos sueños'; 'Transmissio Evangelii. La obra de la evangelización', y el epílogo, 'Duc in altum. Rema mar adentro'.

La muestra de la catedral de Plasencia está formada por una selección de obras procedentes en su gran mayoría de parroquias, iglesias, congregaciones, monasterios, museos y particulares de toda la región extremeña con sus tres diócesis.

Zurbarán, El Greco, Divino Morales, Gregorio Fernández, José de Mera y Pedro de Mena son algunos de los autores cuyas obras no solo se podrán ver en la exposición, sino que también se podrán oler, escuchar y tocar.