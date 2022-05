El mejor blues estará presente en la edición 2022 del Blues Béjar Festival

El Blues Béjar Festival continúa en su imparable cuenta atrás antes de que la Plaza de Toros de El Castañar de Béjar se convierta en la capital del blues mundial el 15 y 16 de julio.

Y por ello estarán presentes nada más y nada menos que diez grupos punteros tanto en el plano nacional como internacional para hacer bailar a todos los espectadores en el coso bejarano. Matt Schofield Music, Little G Weevil & Danny Del Toro Blues Band, Dr. Feelgood, Nine Below Zero, The Reverend Shawn Amos & The Brotherhood, Steffen Morrison, Will Jacobs Band feat. Marcos Coll, Alexis Evans, The Sweet Vandals y Red House Revival son los artistas para ambos días.

Por supuesto, habrá actuaciones tanto en Hervás el jueves como Candelario el domingo, con grandes conciertos y una espectacular programación gratuita. Además, este año por fin regresarán los vermuts musicales de La Alquitara. Todo sin olvidar una intensa programación paralela: el Curso Intensivo De Blues De Béjar, talleres, master class, conciertos en Baños de Montemayor, mercadillos, etcétera.