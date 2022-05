Ya es hora de que cese la prohibición de bañarse en el Tormes

Durante los dos años que ha durado la pandemia de Covid19 ha sido comprensible que, como medida preventiva, se haya impuesto en Salamanca la prohibición de bañarse en nuestro río Tormes. Ahora ya, que felizmente no hay riesgo alguno de contagio a través del agua, y que en todo el territorio nacional ríos, piscinas, lagos, balnearios, etc. están abiertos y libres de prohibición de baño, no tiene ningún sentido que esta prohibición continúe, y más de cara al verano cercano.

A principios del pasado verano la prensa de Castilla y León publicó cómo Salamanca, ciudad y provincia, era la única provincia de esta Comunidad que no tenía ningún lugar para el baño público ese verano. También, la misma prensa publicó que las obras que se estaban haciendo en la depuradora habían tenido graves o importantes fallos, que obligaban a repetirlas, al menos en parte. Obviamente, como lector, no puedo saber la veracidad o exactitud de esas informaciones. En cualquier caso lo importante es el presente.

El hecho de que el río de una ciudad, de un río que cruza toda la provincia, como el Tormes, no tenga un estado de sus aguas básicamente depurado y sano es tan grave, desde el punto de vista del medio ambiente, de bienestar ciudadano y de interés turístico, como si por ejemplo las torres de la Catedral se estuvieran cayendo, o la Plaza Mayor estuviera plagada de suciedad y ratas. Sería inadmisible, bochornoso, peligroso para la salud pública. ¿Alguien no está de acuerdo en el que nuestro querido Tormes tiene, desde los puntos de vista citados, tanta importancia, aunque de distinta naturaleza, como la Plaza Mayor o la Catedral?

Las exigencias europeas sobre la limpieza de nuestro ríos son claras, explícitas, lo saben mejor que nosotros, simples ciudadanos, los políticos y la Confederación Hidrográfica del Duero. Seamos coherentes y disciplinados. Europa se construye entre todos.

Respondiendo a aquellos “prácticos” que puedan objetar la importancia de poder o no bañarse en el Tormes, diciendo que hay en nuestra ciudad muchas piscinas, les diré que seguro que la historia de su vida en esta ciudad no pasa por los baños en la infancia, en la adolescencia, en la etapa familiar adulta, como la historia de miles de salmantinos tenemos ligada a las aguas y a las orillas del Tormes. Y les diré que esos recuerdos, sanos, felices, espontáneos, forman parte de nuestra identidad de salmantinos y de personas que aman su ciudad y su naturaleza.

Por favor, señores del Ayuntamiento salmantino, señores de la CHD, sepan que hay en Salamanca y provincia miles de niños, jóvenes, adultos…que sueñan con poder refrescarse en las eternas aguas de su Tormes este verano, incluso si tenemos la suerte de no padecer alguna ola de calor en los próximos meses.

Tenemos todo el derecho del mundo a ello, como tenemos el deber de contribuir a la limpieza, salud y belleza de nuestro gran río.