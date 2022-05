¿Cuál es el ‘Plan’ de Unionistas?

El final de la temporada está a la vuelta de la esquina para Unionistas de Salamanca; el equipo de Ayllón está a tan solo tres partidos de cerrar un año deportivo con éxito por su puntuación y por el hecho de no haber pasado ningún tipo de apuro para mantener la categoría, objetivo inicial del club, que no el final.

Precisamente, ése ha sido el terrible ‘fallo’ que ha condenado al equipo: pelear por los puestos de arriba cuando, a priori, no estaba invitado a esa fiesta.

Vayamos por partes; Unionistas CF terminará (pase lo que pase) la temporada 2021-22 con un resultado que hubiesen firmado todos antes de comenzar, pero lo cierto es que las sensaciones no son nada positivas, porque el equipo no tiene capacidad de reacción ni continuidad en el juego. Y eso se ha dejado notar en los números del equipo en esta segunda vuelta.

La llegada de Ayllón al banquillo del equipo salmantino no ha tenido el resultado esperado, ya que arroja unos pobres números, con solo 8 puntos de 21 posibles logrados sobre el ‘verde’, ya que los tres del Extremadura estaban en la ‘saca’ y el punto del DUX pertenece a la época de Dani Mori.

Un Dani Mori que, precisamente, fue sentenciado y ‘ejecutado’ después de sufrir cuatro derrotas seguidas, pero con una puntuación sobradamente positiva, que no ha mejorado en absoluto con el cambio; es más, ha empeorado.

Curiosamente, la junta directiva del equipo salmantino, que apoyó la destitución de Dani Mori a propuesta del director deportivo, ha renovado por una temporada más a este último, como sinónimo de confianza en su proyecto… pese a no cumplir el objetivo del play off, que se sacó de la chistera el club para sustituir a Mori al frente del conjunto salmantino.

Pues bien, la nueva propuesta está muy cerca de fracasar, ya que son cuatro puntos los que separan a Unionistas del play off con tan solo nueve en juego y con unas sensaciones bastante malas, por lo que la clasificación se antoja, a día de hoy, utópica.

La pregunta es: ¿por qué se confía en el mismo director deportivo cuando el club considera que la temporada no ha sido un éxito? ¿Por qué se renueva la confianza en alguien que no ha dado con la ‘tecla’ del play off, como nuevo objetivo del club?

La respuesta a éstas y otras preguntas solo pertenecen a los máximos mandatarios del club, porque no esperen que la prensa salmantina (salvo contadas excepciones, claro está) vaya a hacer hincapié es este tipo de cosas y en hacer una crítica constructiva. Porque, además de informar, la labor del periodista es ejercer juicios de valor con la información que posee; no lo esperen de la mayoría… aunque sí de algunos. Ellos saben quiénes son y los lectores también.

Así las cosas, algunos de mis compañeros les irán contando, poco a poco, cuál va a ser el ‘plan’ de Unionistas de cara a la próxima temporada, aunque por el momento está muy verde. No en vano, solo el DD y Jesús de Miguel han sido confirmados para el nuevo curso deportivo.

Su acierto y buen hacer será positivo para el club, los jugadores, la afición y la ciudad… pero quizá haga falta un cambio ya: Unionistas lo está pidiendo a gritos.

Chema Díez