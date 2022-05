Télles: "Mi único pensamiento es que tengo que creer. Hay dos opciones: ser fatalista o confiar mucho"

"Mi mente está en el Compostela y me visualizo abrazando a mis compañeros porque se puedo conseguir el playout", ha dicho el goleador en Pontevedra

Luis Télles, jugador del Salamanca UDS, ha atendido a este medio en una entrevista tras marcar un buen gol al Pontevedra para mantener vivo a su equipo en la lucha por la salvación.

Ánimos: "Llegamos con vida. Creo que el vestuario es consciente. Queríamos los tres puntos en un escenario tan bonito como complicado. Me gustó jugar en la casa del líder y en un estadio casi lleno, pero a ellos les valió el empate".

Gol en Pasarón: "Me da un poco igual lo de marcar (ríe). Los tres puntos eran lo que me llamaba la atención. Todavía quedaba tiempo y la intención fue la de ganar, pero esto es así. Mi mente está en el Compostela y me visualizo abrazando a mis compañeros porque se puedo conseguir el playout".

Cuentas: "Mi único pensamiento es que tengo que creer. Hay dos opciones: ser fatalista o confiar mucho. Las cosas se pueden dar y primero tenemos que hacer nuestro trabajo para que se dé la salvación".

Compostela: "A la afición le tengo que agradecer el apoyo que nos ha dado. Les hemos sentido y solo les pido lo último para que juntos tengamos un final de película en esta temporada. No puedo pedir más".

Futuro: "Es una pregunta complicada. Mentalmente hay tantas cosas en la cabeza que pensar en eso desgasta más. El único pensamiento es el Compostela".