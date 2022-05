Íñiguez: "Hoy voy a escuchar que vaya mierda es el baloncesto femenino y no sabes lo que me jode porque juegan cojonudamente"

Roberto Íñiguez, entrenador del Perfumerías Avenida, ha atendido a los medios de comunicación en la rueda de prensa posterior al primer partido de la final de Liga con el Valencia Basket.

Valoración: "Era el partido que nos esperábamos. Muy duro. Estamos casi en 60 partidos oficiales y es complicado jugar bien. Urge una revisión de las cosas para que el baloncesto sea cómo queremos. Son hostias, hostias y más hostias. Solo me han caído a mí. Hay que jugar encuentros de calidad".

Final sin acierto: "Es lo que acabo de decir. Llevo tiempo con ello. Me sale del corazón y lo primero son las jugadoras, que por algo son protagonistas. Hay que hacer un espectáculo de esto".

Expulsión: "No voy a hablar. Todo el mundo tiene una opinión. Estoy muy orgulloso del equipo. Se lo he dicho todo a ellas. Me alegro mucho por Raquel y lo he visto todo por televisión. Es una entrenadora como un piano".

Juego trabado: "Perjudica a los espectadores, al público. Hoy voy a escuchar que vaya mierda es el baloncesto femenino y no sabes lo que me jode porque juegan cojonudamente. He visto el partido ganado a 30 segundos para el final y he apagado el ordenador. Lo he pasado".

Würzburg: "Vamos a Valencia a ganar el partido. No a pensar en un tercero aquí. Será muy duro con una Fontenta con público y presión. Espero que jugadoras que hacen 20 faltas por partido no acaben con una. Empuja y suelta codos en cada jugada. Tenemos un gran problema así. Es clarísimo quién es".