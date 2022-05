Ayllón: "Es un palo por el ambiente que se había generado"

Luis Ayllón, entrenador de Unionistas, ha analizado el resultado del partido entre su equipo y el Racing de Ferrol en la habitual comparecencia posterior al término de cada jornada de Liga. También ha hablado Salva de la Cruz.

Valoración: "Es un palo, la verdad que sí, especialmente por el ambiente que se había generado y por cómo habíamos afrontado todo. Teníamos mucha ilusión. Hemos empezado bien la primera parte, pero no hemos convertido en el arreón. Había un rival con mucho oficio y en la segunda nos ha faltado el punch. Hemos llegado más justos. Te hacen el gol en una de las pocas veces que tiran a puerta. Nos ha faltado reaccionar. Estamos jodidos por toda la ilusión que teníamos. No nos queda otra que seguir y ver qué pasa en otros campos. Si se dan resultados, igual seguimos a tres puntos del playoff. Vamos a luchar hasta el final".

Cambios: "Han entrado en una situación que tampoco era favorable. Nos faltaban pies por dentros. No estábamos siendo ganadores en los duelos".

Falta de gol: "Más que eso, creo que es acierto de su portero. Son un equipo bueno. Esto es de eficacias".

Sistema: "No hemos agotado todos los cambios, pero sí las ventanas. Lo hemos considerado así y ya habéis visto que si íbamos a modificar el dibujo, los jugadores nos han pedido cambios".

Otros resultados: "No sabía ni yo de los del Badajoz. Ahí dentro se filtra porque hay gente que está pendiente. Lo importante era lo que pasase en el Reina".

Ambiente: "Nos duele más por eso. Se ha visto la comunión que hay. Toca pedir disculpas por no conseguir lo que queríamos. Los jugadores se han dejado el alma".

Ramiro o Pedraza: "Ramiro lleva muchas semanas parado. Necesitamos jugadores al 120%. Pedraza ha rendido bien".

Salva: "Le he elegido por su veteranía. Es un portero con más tablas".

Expulsión de su preparador físico: "No sé lo que ha pasado. Pasan muchas cosas ahí. Estamos a muchas pulsaciones y no he escuchado ningún comentario ofensivo".

Salva de la Cruz

Golpe duro: "Teníamos mucha ilusión en este partido. Queríamos darle una alegría a la afición. No hemos tenido suerte y en una jugada aislada se han llevado la victoria. Mientras haya posibilidades, nosotros las agotaremos".

Vuelta a la titularidad: "He tenido muy buenas sensaciones y solo había entrenado una semana. Los golpeos en largo me molestaban y era lo que más me preocupaban. Estoy contento por esa parte, pero me hubiera gustado poner el broche con la victoria".

Afición: "Lo llevan demostrando todo el año. En el Reina y fuera. Es un club grande gracias a esta afición. En un momento tan decisivo se ha batido el récord de asistencia y es de alabar. El lema del Unionistas es que nunca se rinde".