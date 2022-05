Tom: “El Reina, con todo el respeto, no está hecho para que vayan 100 personas a ver a un juvenil o a un Regional”

Tom Caamaño, asesor externo en las áreas de relaciones institucionales, marketing y patrocinios de Unionistas, ha dado a conocer sus impresiones sobre el posible cambio de césped artificial al natural en el Reina Sofía.

PREGUNTA: ¿En qué punto se encuentra el cambio del césped del Reina Sofía?

RESPUESTA: Hemos estado analizando con el alcalde diferentes opciones sobre el Reina y también para solucionar el tema de la base. Se ha acondicionado un campo para meter a 5.000 personas y habrá que trabajar sobre eso.

P: ¿Cómo está la opción de crear un nuevo campo con hierba artificial en los terrenos del estadio?

R: Hay varios escenarios. Ese es uno y se está moviendo directamente desde el Ayuntamiento. Se valoran diferentes opciones. El alcalde ha dicho que hay que ser un ‘poquito’ pacientes.

P: En el Monterrey están muy seguros de su postura y de que el alcalde dijo que no se iba a poner césped natural. ¿Cuál es tu visión?

R: La opinión de Luvidino (el director general del Monterrey) es la suya. Y es respetable, pero hay varias partes implicadas y existe una opción que está por encima de todos nosotros que es la de qué necesitan Salamanca y los salmantinos. Yo sé que Ludivino es posible que esté muy contento con lo que tiene, y es normal, pero se ha generado una situación y no nos toca a nosotros decidir, sino al alcalde dar una solución. Hay que esperar a ver lo que pasa.

P: ¿Hay fijada una fecha límite?

R: Ahora ya nos va apretando más el tiempo, aunque todavía estamos bien. Pero sí que es verdad que las semanas pasan y al tipo de césped al que vamos a ir, que es de semilla, tarda un poco más. Lo ideal sería empezar, como muy tarde, a final de este mes a hacer cualquier tipo de obra o instalación. Si se cumple, yo creo que daría tiempo a tener el césped y contar con otras opciones para todo lo demás.

P: Si Unionistas pone la mayoría del coste por la instalación, ¿crees se le están dando pocas facilidades?

R: Unionistas tenía que mandar un mensaje de que estamos implicados en el proyecto y se ha hecho, igual que desde el Ayuntamiento se ha hecho con el club. Me gustaría destacar que todos los campos de Salamanca son municipales salvo el Helmántico, pero ahí se juega una vez cada 15 días. Que tengamos un campo como el del Reina Sofía queda para Unionistas, el Monterrey y Salamanca porque puede acoger eventos que ahora mismo no. Yo creo que es positivo. Si mañana viene el Navega o el Béjar a jugar al Reina, seguro que van a disfrutar de unas instalaciones mejores que las que existen actualmente. Tampoco le veo problema a esto. Si en todas las ciudades hay estadios municipales y se comparten, no sé por qué aquí no vamos poder.

P: Hablando del Helmántico, ¿en algún momento ha sido una opción que ha estado encima de la mesa de la manera que sea pese a la nula relación entre Unionistas y el Salamanca UDS?

R: Todos deberíamos hacer que eso fuera a mejor. Me encantaría mejorarlo porque no es bueno para Salamanca, los salmantinos ni como imagen. Hay valores que tienen que estar dentro del deporte. ¿El Helmántico? Es una empresa privada la que gestiona esto y es complicado. Hay una rivalidad importante. No lo veo sencillo, pero nunca se sabe, nunca se sabe.

P: Se ha hablado de la asamblea de socios de Unionistas para abordar la operación, ¿qué esperáis que ocurra en ella?

R: Es un tema que maneja la directiva. Si se quiere llegar a un acuerdo en el próximo mes, hay que presentarlo a los socios y ellos votarán. Si se desciende de forma administrativa, sería un error gravísimo después de lo que pasó con la Unión, aunque nada tengamos que ver con ella porque era muy grande. Este es un proyecto en el que se está trabajando bien y en lo deportivo es muy atractivo.

P: ¿De qué manera ves la viabilidad del club el año que viene?

R: Es misión de los medios también destacar la importancia que tiene Unionistas en todo. No es lo mismo que vengan a jugar equipos de Primera RFEF que de otra categoría. Lo mismo para la hostelería y el turismo bajo mi punto de mi vista. Es importante para la ciudad. Solo hay que preguntar a los trabajadores del barrio de San José cuando han venido equipos con más tirón. El nombre de Salamanca llega a lugares importantes. Teníamos que dar un paso y se ha dado.

P: ¿Hay opciones de que Unionistas tenga que irse fuera de Salamanca a jugar o que descienda?

R: No me planteo eso. No veo otro escenario que llegar a un acuerdo y solucionarlo. Se fue la UDS y Unionistas no se puede comparar a ella, pero sí que es un proyecto muy atractivo y hay que cuidarlo.

P: Se parte de que Unionistas va a estar en Primera RFEF, pero ¿cuánto complicaría más toda esta situación un posible ascenso a Segunda? ¿Habría más facilidades o todo lo contario?

R: Hay varios proyectos y cada uno apuesta por el suyo. No podemos hacernos fuertes intentando desmerecer al otro y que no crezca. Imagina que se da el caso de que un equipo se mete en Segunda, eso sería un enorme éxito… pero ya lo es estar en Primera RFEF. Estar en esa categoría da mucho más dinero para asumir diferentes cosas por parte de los clubes. En Unionistas hay un ejemplo de gestión de los directivos porque si va mal tienen que cubrirlo con su capital. El Reina, con todo el respeto, no está hecho para que vayan 100 personas a ver a un juvenil o a un Regional.