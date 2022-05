Más de 2.300 salmantinos recibirán ayudas al alquiler de la Junta

Un total de 2.391 beneficiarios de la provincia de Salamanca recibirán la ayuda al alquiler que ha resuelto la Consejería de Fomento, Vivienda y Ordenación del Territorio. La cuantía total para Salamanca es de casi 4,6 millones de euros. Todos los solicitantes que cumplen requisitos reciben la ayuda.

El delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Salamanca, Eloy Ruiz, junto al jefe del Servicio Territorial de Fomento, Raúl San Segundo, ha presentado esta mañana la resolución de la convocatoria de ayudas al alquiler de vivienda correspondiente a 2021 que ha publicado la Consejería de Fomento, Vivienda y Ordenación del Territorio.

La principal novedad de esta convocatoria es la eliminación de la lista de reserva, lo que se traduce en que todos los beneficiarios que cumplen los requisitos recibirán a la vez la ayuda sin esperar a una repesca.

En la provincia de Salamanca, un total de 2.391 personas reciben la subvención, lo que supone una cuantía global de 4.578.995 euros, el 15,71% del total de ayudas concedidas en la Comunidad. Los beneficiarios son personas físicas mayores de edad titulares de un contrato de alquiler de vivienda que constituya su residencia habitual y permanente.

En el periodo 2014-2021, el total de las subvenciones al alquiler para la provincia de Salamanca asciende a casi 20 millones de euros (19.816.309 euros), con un total de 11.706 beneficiarios.

Eloy Ruiz ha destacado que “en este momento especialmente delicado, desde la Junta de Castilla y León ayudamos a las familias con medidas concretas y tangibles como ésta: facilitar el disfrute de una vivienda en régimen de alquiler a sectores de población con escasos medios económicos”.

En Salamanca se presentaron 3.294 solicitudes, de las que, como les decía, se conceden 2.391, que son todas las que cumplen los requisitos, es decir, casi el 73% de las presentadas.

Destacan cuantitativamente los siguientes motivos por los que no cumplían con los requisitos, teniendo en cuenta que hay solicitudes que se deniegan por más de un motivo: tener ingresos superiores a los máximos pagar una renta superior a los límites máximos, no estar al corriente con la Agencia Tributaria o tener deudas con la Seguridad Social, o que la vivienda no es residencia habitual y permanente por no empadronarse.

Los beneficiarios de ayudas al alquiler de vivienda, cuyos listados se pueden consultar en la página web de la Junta de Castilla y León, en los servicios territoriales de Fomento de cada provincia, en el teléfono 012 y en la Dirección General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo, ya han recibido con anterioridad (14 de marzo de 2022) un SMS no vinculante de la Junta de Castilla y León advirtiéndoles que podían ir presentando los justificantes. Es la primera vez que se anticipa la posibilidad de presentar los justificantes a fin de agilizar la resolución y el pago de las ayudas,

Hasta el momento, el 95% ya han presentado los justificantes que acreditan el cumplimiento de los requisitos, aunque quienes no lo hayan hecho aún disponen hasta el 30 de mayo de 2022 para aportar los justificantes bancarios del pago de la renta de los meses correspondientes al período subvencionable, desde enero a diciembre de 2021, ambos incluidos.

Detalles de los beneficiarios

En la provincia de Salamanca, el 70% de los beneficiarios son mujeres y el 30 % son varones: 1.609 y 782 solicitantes, respectivamente. De ellos, 772 solicitantes son jóvenes menores de 35 años, 530 mujeres y 242 hombres. La cuantía de estas ayudas a jóvenes en nuestra provincia es de 1,7 millones de euros. Asimismo, 214 de las personas que reciben la ayuda en Salamanca son mayores de 65 años.

La subvención media de esta convocatoria es de 1.754 euros, para el período de renta de alquiler entre enero y diciembre de 2021, lo que supone un incremento de 97 euros respecto a la convocatoria anterior.

La política de vivienda de la Junta de Castilla y León está recogida en los acuerdos del Consejo del Diálogo Social comprometidos con los agentes sociales representados, CECALE, CCOO y UGT. En concreto, esta convocatoria de ayudas al alquiler está enmarcada en el Plan Estatal 2018-2021.