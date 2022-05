Los factores de riesgo del cáncer de ovario y los síntomas a los que prestar atención

Tener uno o varios factores de riesgo no significa necesariamente que vaya a desarrollarse la enfermedad, pero puede ser clave para prevenir

Un factor de riesgo es todo aquello que aumenta la probabilidad de padecer una enfermedad, como el cáncer. Los distintos tipos de cáncer tienen diferentes factores de riesgo. Algunos factores de riesgo, como el fumar, pueden cambiarse. Otros factores, como la edad o los antecedentes familiares, no se pueden cambiar.

Eso sí, hay que señalar que tener uno o varios factores de riesgo no necesariamente significa que se padecerá la enfermedad. También puede que algunas personas que llegan a padecer la enfermedad no tengan ningún factor de riesgo conocido. ¿Cuáles son los factores de riesgo en el cáncer de ovarios? La AECC responde.

Como en la mayoría de los tumores, el riesgo de padecer cáncer de ovario aumenta con la edad. El cáncer de ovario es infrecuente en las mujeres menores de 40 años, y la mayoría de los cánceres ováricos se desarrollan tras la menopausia.

Los tratamientos hormonales previos también son un factor a tener en cuenta: mientras que los anticonceptivos orales (OC) protegen contra esta enfermedad (se estima hasta un 50% menos de incidencia en aquellas mujeres que han tomado anticonceptivos 5 o más años), la terapia hormonal sustitutiva (THS) administrada durante la menopausia parece que aumenta el riesgo.

La lactancia está relacionada con una disminución del riesgo de cáncer de ovario. Asimismo, diferentes estudios han observado que las mujeres que han tenido varios hijos (multíparas) tienen menos riesgo de desarrollar cáncer de ovario que las que no han tenido hijos (nulíparas).

Si los antecedentes familiares indican que una mujer podría tener un síndrome asociado con un alto riesgo de cáncer de ovario, sería recomendable acudir a una unidad de consejo genético que, tras revisar los antecedentes personales y familiares de la paciente, decidirá si es necesario realizar un estudio genético que permite detectar si presenta una de las mutaciones genéticas que está asociada con un mayor riesgo de cáncer de ovario.

Por su parte, hay una serie de síntomas que, aunque en apariencia pueden parecer menores, conviene no subestimar si persisten. Y es que pueden ser los que avisan de que algo no va bien. Los principales son distensión o hinchazón abdominal, dolor pélvico o abdominal (aislado o no), pérdida de apetito, pérdida de peso, cambio en los hábitos intestinales estreñimiento, aumento de la frecuencia o urgencia urinaria, dispepsia (indigestión o sensación de empacho) y sangrado vaginal anormal.