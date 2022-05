Liam, entre la espada y la pared: su lesión le pide parar... pero él fuerza su recuperación para ayudar al Salamanca UDS

El centrocampista lleva una temporada muy marcada por sus problemas de rodilla y sus molestias no remitirán hasta que no acabe la Liga

Liam está entre la espada y la pared. Su lesión le quiere obligar a parar... pero él va forzando su recuperación para ayudar al Salamanca UDS en las últimas jornadas por si tuviera que estar disponible para María. Así, el centrocampista lleva una temporada muy marcada por sus problemas de rodilla y sus molestias no remitirán hasta que no acabe la Liga.

De este modo, el jugador de Costa de Marfil ha podido disputar hasta el momento un total de 21 jornadas, aunque aparece y desaparece de las convocatorias conforme al dolor que padezca. Ahora, según ha podido confirmar SALAMANCA AL DÍA, el medio no se siente cómodo por su fractura y se encuentra realizando mucho trabajo en el gimnasio.

En definitiva, cabe la posibilidad de que Ayad no vuelva a contar con minutos y no se ponga más veces la elástica charra si no sigue la temporada que viene, pero lo que ha quedado claro es que su compromiso se halla a la orden del día con la intención de no dejar solos a sus compañeros en la difícil tarea de conseguir la salvación en la cuarta categoría.